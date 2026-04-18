Κολωνός: Δυο γυναίκες στο νοσοκομείο, από την φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Η μία χωρίς τις αισθήσεις της

Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Φωτιά - Αθήνα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα 3ου ορόφου επί της οδού Άργους στον Κολωνό.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι αρμόδιες δυνάμεις ανέφεραν επίσης, ότι μία ακόμη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά για λόγους ασφάλειας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

