Aλβανία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

Η αστυνομία της Αλβανίας χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά διαδηλωτών που συμμετείχαν στην έβδομη κινητοποίηση της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι αρχές επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος, καθώς η ένταση αυξήθηκε στο κέντρο των Τιράνων.

Οι μηνιαίες πλέον συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης θέτουν ως βασικό αίτημα τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα, ενώ ορισμένοι εξ αυτών εκτόξευσαν κροτίδες κατά κυβερνητικού κτιρίου, προκαλώντας την παρέμβαση της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Έντι Ράμα δέχεται έντονες πιέσεις, καθώς καταγγελίες για διαφθορά εμπλέκουν την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Οι εξελίξεις επιβαρύνουν το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα και ενισχύουν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πολιτικές εξελίξεις.

Η Μπελίντα Μπαλούκου έχει τεθεί σε αναστολή, ωστόσο αυξάνονται οι πιέσεις προς τους νομοθέτες για την άρση της ασυλίας της, ώστε να προχωρήσει η ποινική δίωξη. Η διαδικασία αυτή απαιτεί κοινοβουλευτική ψηφοφορία και αποτελεί κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς κατηγορούν την Μπαλούκου, η οποία κατέχει και τη θέση της υπουργού Ενέργειας και Υποδομών, ότι παρεμβαίνει σε δημόσιες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών. Οι αρχές έχουν ήδη ζητήσει επισήμως την άρση της ασυλίας της, προκειμένου να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση.