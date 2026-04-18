Ασφάλεια τροφίμων: Γιατρός εξηγεί γιατί σταμάτησε να ζεσταίνει το φαγητό σε πλαστικά δοχεία – Ο άγνωστος κίνδυνος για την υγεία

Μια καθημερινή συνήθεια στην κουζίνα φαίνεται πως έχει αρχίσει να προβληματίζει όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Το ζέσταμα του φαγητού σε πλαστικά δοχεία στον φούρνο μικροκυμάτων είναι κάτι που κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, ένας γιατρός αποφάσισε να σταματήσει εντελώς αυτή την πρακτική, εκφράζοντας ανησυχίες για την πιθανή έκθεση σε μικροπλαστικά και τους κινδύνους που αυτά μπορεί να εγκυμονούν για τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Γιατρός εξηγεί γιατί σταμάτησε να ζεσταίνει το φαγητό σε πλαστικά δοχεία στον φούρνο μικροκυμάτων

Ο Dr Amir Khan, γνωστός από εμφανίσεις σε εκπομπές του Βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ITV, αποκάλυψε ότι έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί μικροκύματα όταν το φαγητό βρίσκεται σε πλαστικές συσκευασίες.

Μιλώντας στο podcast “No Appointments Necessary” μαζί με την παρουσιάστρια Cherry Healey, ο γιατρός εξήγησε πώς είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός με τη χρήση πλαστικών δοχείων τροφίμων ή μπουκαλιών νερού, μετά από μελέτες που έδειξαν κίνδυνο μόλυνσης από μικροπλαστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε πλαστικά δοχεία υπάρχει πιθανότητα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού να μεταφερθούν στο φαγητό. Η θέρμανση στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να αυξήσει αυτή την πιθανότητα, καθώς η υψηλή θερμοκρασία κάνει το πλαστικό λιγότερο σταθερό και ευνοεί την απελευθέρωση μικροπλαστικών.

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για αποδεδειγμένο κίνδυνο σε κάθε περίπτωση, ωστόσο προτιμά να είναι προσεκτικός. Για τον λόγο αυτό προτείνει, όταν είναι δυνατό, να μεταφέρετε το φαγητό από πλαστικές συσκευασίες σε γυάλινα ή κεραμικά σκεύη πριν το ζεστάνετε.

Τι είναι τα μικροπλαστικά και γιατί είναι επιβλαβή

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού, με μήκος μικρότερο από πέντε χιλιοστά. Προκύπτουν από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων ή κατασκευάζονται ειδικά για βιομηχανική και καταναλωτική χρήση, όπως σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Τα μικροπλαστικά είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο επειδή διεισδύουν σε ζωτικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του αίματος, του ήπατος και του πλακούντα, προκαλώντας:

Οξειδωτική βλάβη

Χρόνια φλεγμονή

Κυτταρικό θάνατο

Είτε εισέρχονται στον οργανισμό μέσω της τροφής και του νερού είτε μέσω της εισπνοής, αυτά τα σωματίδια και τα τοξικά χημικά πρόσθετά τους συνδέονται με καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, αναπαραγωγικά προβλήματα και διαταραχές του μεταβολισμού.

Πώς να αποφύγετε την έκθεση στα μικροπλαστικά

Τα μικροπλαστικά είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθούν πλήρως από το περιβάλλον μόλις εισέλθουν σε αυτό, αποτελώντας ένα επίμονο πρόβλημα παγκόσμιας ρύπανσης. Για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεσή σας, προτιμήστε τη χρήση δοχείων από γυαλί, κεραμικό ή ανοξείδωτο ατσάλι αντί για πλαστικό, ειδικά κατά το ζέσταμα του φαγητού.

Διατροφή και καθημερινές συνήθειες

Περιορίστε την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, επεξεργασμένων τροφίμων και θαλασσινών. Αυτές οι κατηγορίες συχνά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις μικροπλαστικών.

Καθαρισμός σπιτιού: Καθαρίζετε συχνά τη σκόνη στο σπίτι, καθώς συχνά περιέχει αερομεταφερόμενα σωματίδια πλαστικού.

Βιώσιμη μόδα: Επιλέξτε ρούχα από βαμβάκι, μαλλί, λινό ή κάνναβη για να μειώσετε τις πλαστικές ίνες που απελευθερώνονται κατά το πλύσιμο.

Εμφιαλωμένο vs νερό βρύσης

Έρευνες αποκάλυψαν ότι όσοι πίνουν εμφιαλωμένο νερό καθημερινά καταπίνουν πάνω από 90.000 περισσότερα σωματίδια μικροπλαστικών ετησίως σε σύγκριση με όσους προτιμούν το νερό της βρύσης. Οι ειδικοί ζητούν επείγουσα λήψη μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις καθημερινές μας συνήθειες.

Μια πρόσφατη αναφορά του BBC προτείνει τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι. Σύμφωνα με μελέτη, η απλή κίνηση του βιδώματος και ξεβιδώματος του πλαστικού πώματος αυξάνει δραματικά την ποσότητα μικροπλαστικών στο νερό.

Τα ανησυχητικά δεδομένα της έρευνας

Κάθε άνοιγμα ή κλείσιμο του πώματος παράγει 553 σωματίδια μικροπλαστικών ανά λίτρο νερού.

Η Annelise Adrian, ανώτερο στέλεχος της ομάδας πλαστικών και επιστήμης υλικών του World Wildlife Fund (WWF), δήλωσε: «Οι μελέτες που δημοσιεύονται δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά στο εμφιαλωμένο νερό από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα».