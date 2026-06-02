Τροχαίο δυστύχημα στην Ίο: Νεκρός 22χρονος που οδηγούσε γουρούνα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στην Ίο, με έναν 22χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Χώρας – Μαγγαναρίου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, όλα συνέβησαν όταν γουρούνα που οδηγούσε ο 22χρονος αλλοδαπός, έχοντας συνοδηγό έναν συνομήλικο του, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.