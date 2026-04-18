Στέφανος Κασσελάκης: Καταγγέλλει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για λεκτική επίθεση κατά της Μίνας Καραμήτρου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης

Σε μία καταγγελία μέσω των social media προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή την παρουσία του στο στούντιο του OPEN την προηγούμενη ημέρα. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της δημοσιογράφου, Μίνας Καραμήτρου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε ως καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, διαδεχόμενος στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» δημοσίευσε απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό, στο οποίο περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν κατά την παρουσία του στον σταθμό.

«Χθες το μεσημέρι στο OPEN έζησα μια απίστευτη σκηνή, ως απλώς παρατηρητής, καθώς είχα φτάσει στην ώρα μου στον σταθμό και είχε καθυστερήσει η εκπομπή. Είδα τον υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, μόλις ενός έτους μεγαλύτερο από μένα, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με έναν σεξιστικό τρόπο, προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου», αναφέρει αρχικά.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμά της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης προσθέτει: «Με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί live, μάλιστα, τους μορφασμούς της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, ενάντια σε μια άλλη γυναίκα, τότε που εγώ τον έδιωξα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει άμεσα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λόγω της απαράδεκτης σεξιστικής συμπεριφοράς, της οποίας έγινα μάρτυρας χθες στο στούντιο του OPEN», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, μετά την ένταση στον αέρα, ακολούθησε και επεισόδιο off-camera κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη Βουλή, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απευθύνεται προς τη δημοσιογράφο με τις εξής φράσεις:

«Τι ύφος είναι αυτό;
Μην απαξιώνεις, μην απαξιώνεις
Είσαι δημοσιογράφος…
Είμαι φιλοξενούμενός σου
Σεβάσου τον φιλοξενούμενό σου
Έχει κυβέρνηση, έχει κυβέρνηση!
Μήπως δεν θες να μιλάμε;
Άιντε»

Ο Στέφανος Κασσελάκης υποστηρίζει ότι τα παραπάνω ειπώθηκαν με έντονο ύφος, ενώ αναφέρει ότι ο υπουργός χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι, την ώρα που η Μίνα Καραμήτρου του ζητούσε να σταματήσει.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας παλαιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς τη βουλευτή Πέτη Πέρκα: «Μην τσιρίζετε… Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας, κυρία μου».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνει ευθεία ερώτηση προς τον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, πόσες φορές ακόμα πρέπει να προσβάλει γυναίκα ο υπουργός σας για να τον αποπέμψετε;».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:32 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: «Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων» – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα» απαντά ο Τσουκαλάς

Στη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις...
19:38 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Λαζαρίδης: Αντιδράσεις για την ανάρτηση που αναδημοσίευσε – «Σεξιστική επίθεση και ηλικιακός ρατσισμός απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη»

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα του Μακάριου Λαζαρίδη, ακόμη και ...
17:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο»

«Ανυπόστατες» χαρακτηρίζει τις φήμες περί μη ύπαρξης του πανεπιστημιακού του πτυχίου, ο Κοινοβ...
15:01 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βελόπουλος: Η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα

«Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε στον κατά τα άλλα “λαλίστατο” πρωθυπουργό, ε...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης