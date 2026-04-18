Στέφανος Κασσελάκης: Καταγγέλλει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για λεκτική επίθεση κατά της Μίνας Καραμήτρου

Σε μία καταγγελία μέσω των social media προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή την παρουσία του στο στούντιο του OPEN την προηγούμενη ημέρα. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της δημοσιογράφου, Μίνας Καραμήτρου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε ως καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, διαδεχόμενος στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» δημοσίευσε απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό, στο οποίο περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν κατά την παρουσία του στον σταθμό.

«Χθες το μεσημέρι στο OPEN έζησα μια απίστευτη σκηνή, ως απλώς παρατηρητής, καθώς είχα φτάσει στην ώρα μου στον σταθμό και είχε καθυστερήσει η εκπομπή. Είδα τον υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, μόλις ενός έτους μεγαλύτερο από μένα, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με έναν σεξιστικό τρόπο, προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου», αναφέρει αρχικά.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμά της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης προσθέτει: «Με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί live, μάλιστα, τους μορφασμούς της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, ενάντια σε μια άλλη γυναίκα, τότε που εγώ τον έδιωξα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει άμεσα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λόγω της απαράδεκτης σεξιστικής συμπεριφοράς, της οποίας έγινα μάρτυρας χθες στο στούντιο του OPEN», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, μετά την ένταση στον αέρα, ακολούθησε και επεισόδιο off-camera κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη Βουλή, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απευθύνεται προς τη δημοσιογράφο με τις εξής φράσεις:

«Τι ύφος είναι αυτό;

Μην απαξιώνεις, μην απαξιώνεις

Είσαι δημοσιογράφος…

Είμαι φιλοξενούμενός σου

Σεβάσου τον φιλοξενούμενό σου

Έχει κυβέρνηση, έχει κυβέρνηση!

Μήπως δεν θες να μιλάμε;

Άιντε»

Ο Στέφανος Κασσελάκης υποστηρίζει ότι τα παραπάνω ειπώθηκαν με έντονο ύφος, ενώ αναφέρει ότι ο υπουργός χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι, την ώρα που η Μίνα Καραμήτρου του ζητούσε να σταματήσει.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας παλαιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς τη βουλευτή Πέτη Πέρκα: «Μην τσιρίζετε… Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας, κυρία μου».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνει ευθεία ερώτηση προς τον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, πόσες φορές ακόμα πρέπει να προσβάλει γυναίκα ο υπουργός σας για να τον αποπέμψετε;».