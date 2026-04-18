Κεφαλονιά: Στη φυλακή οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους, στο μικροσκόπιο 66χρονος από την Πρέβεζα

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς το βράδυ της Παρασκευής ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση, ύστερα από μία μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες. Οι έρευνες στην Κεφαλονιά παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα άτομα από το περιβάλλον της Μυρτώς, τα οποία ενδεχομένως είχαν την πλήρη εμπιστοσύνη της και γνωρίζουν κρίσιμες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία που αναβαθμίστηκε από την αρχική, η οποία αφορούσε έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε ένταση, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες που αποδοκίμασαν έντονα τους κατηγορούμενους, φωνάζοντας συνθήματα σε βάρος τους.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος –πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών– φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, συγκεντρώνοντας χρήματα από την 19χρονη και έναν ακόμη φίλο τους, 23 ετών. Ισχυρίστηκε ότι μετά τη χρήση, η κοπέλα παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, την οποία ο ίδιος θεώρησε επιληπτική κρίση.

Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να τη βοηθήσει βάζοντας το χέρι του στο στόμα της για να το ανοίξει, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι όσο και στο σώμα του, τα οποία αποδίδει σε δάγκωμα από την 19χρονη.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος που επίσης προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς, υποστήριξε ότι ήταν σε διαφορετικό δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπευσε να βοηθήσει όταν ειδοποιήθηκε ότι η 19χρονη δεν αισθανόταν καλά. Περιέγραψε ότι τη βρήκε λιπόθυμη, την σκέπασε με το μπουφάν της και μαζί με τους υπόλοιπους την μετέφεραν έξω από το ξενοδοχείο, περιμένοντας το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι του προσποιήθηκαν πως δεν γνώριζαν την 19χρονη, τόσο σε περαστικούς όσο και στους διασώστες, κάτι που -όπως φαίνεται- δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές.

Δικηγόρος 23χρονου: Δεν εγκατέλειψε την 19χρονη Μυρτώ

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση προφυλάκισης και των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν εγκατέλειψε τη 19χρονη, αλλά αντίθετα συμμετείχε στην προσπάθεια μεταφοράς της στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία –όπως εκτίμησε– ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Στο «κάδρο» 66χρονος

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, η πιθανή εμπλοκή του οποίου εξετάζεται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας είχε επικοινωνία με την 19χρονη, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων.

Φέρεται μάλιστα να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ, ενώ της πρότεινε να τη φιλοξενήσει είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, καθώς φέρεται να επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν.

Τα κρίσιμα 28 λεπτά που έμεινε αβοήθητη η Μυρτώ

Η ώρα της επικοινωνίας τους, που τοποθετείται μεταξύ 04:00 και 04:30 τα ξημερώματα, θεωρείται κομβικό στοιχείο στην υπόθεση καθώς αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, το χρονικό διάστημα των 28 λεπτών που φαίνεται ότι η Μυρτώ δεν είχε τις αισθήσεις της και έμεινε χωρίς ιατρική βοήθεια, είναι σημείο κλειδί.