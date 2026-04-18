Αν σου αρέσουν οι ιστορίες με τους βρικόλακες, αυτή την ταινία θα την λατρέψεις

Οι βρικόλακες είναι από τα πιο τρομακτικά φανταστικά όντα. Συχνά τους περιγράφουν ως νεκρούς που με κάποιον τρόπο καταφέρνουν και επιστρέφουν στον πάνω κόσμο, κυκλοφορούν κυρίως νυχτερινές ώρες, καθώς ο ήλιος τους καίει, έχουν μία προτίμηση προς το ωμό κρέας και το αίμα, και αν δαγκώσουν κάποιον άνθρωπο τον μετατρέπουν και αυτόν σε βαμπίρ. Τα συγκεκριμένα μυθικά πλάσματα, έχουν γίνει κεντρικοί ήρωες σε επιτυχημένα βιβλία, σειρές, θεατρικά έργα, καθώς και ταινίες, και έχουν αναμφίβολα φανατικό κοινό. Αν σου αρέσουν οι ιστορίες που αφορούν βρικόλακες, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να λατρέψεις το φιλμ που σου προτείνω παρακάτω.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο HBO Max, μπορείς να παρακολουθήσεις το «Salem’s Lot», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και διαρκεί μία ώρα και 54 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τον Λιούις Πούλμαν, την Μακένζι Λι, την Άλφρι Γούνταρντ, τον Μπιλ Καμπ, τον Τζόρνταν Πρέστον Κάρτερ και τον Γιόχαν Φίλιπ Άσμπαεκ.

Μία πόλη μετατρέπεται σε αποικία βρικολάκων

Ο «Μπεν», γνωστός συγγραφέας, επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι κάποια ηλικία. Λίγο αργότερα, η περιοχή συνταράσσεται από μία περίεργη εξαφάνιση και κάποιους ξαφνικούς θανάτους.

Γρήγορα, δημιουργείται μία ομάδα κατοίκων, η οποία είναι έτοιμη να παλέψει εναντίον ενός ισχυρού βρικόλακα, ο οποίος φαίνεται πως θέλει να μετατρέψει την περιοχή, σε αποικία βαμπίρ.

Γιατί να την δεις

Η ταινία ενώ διαρκεί αρκετή ώρα, έχει γρήγορη πλοκή που δεν σε αφήνει να βαρεθείς. Δεν έχει πολλές σκηνές που θα σε κάνουν να πεταχτείς από τον καναπέ ή το κρεβάτι σου, ωστόσο καταφέρνει να σε κρατήσει σε μία ένταση μέχρι το τέλος.

Αν αυτό το Σαββατοκύριακο θες ένα βράδυ να μείνεις στο σπίτι σου με φίλους ή και μόνος, και να παρακολουθήσεις μία χορταστική ταινία, η οποία δεν θα σε τρομάξει τραγικά πολύ, αλλά θα έχεις μέχρι τα τελευταία λεπτά αγωνία για το τι θα συμβεί, τότε το «Salem’s Lot» είναι μία πολύ καλή επιλογή.

Δείτε το trailer