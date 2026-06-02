Να μ’ αγαπάς: Άγγελος και Θεόφιλος συμμαχούν εναντίον Σοφίας και Μιχάλη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συμμαχίες που αλλάζουν τα δεδομένα έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Μιχάλης θεωρεί πως στο πλευρό του Λευτέρη θα βρει έναν σύμμαχο.

Ξέρει πως από μικρή ηλικία του είχε αδυναμία. Ο Λευτέρης κρατά αποστάσεις, αλλά την ίδια στιγμή οι αμφιβολίες αρχίζουν να επηρεάζουν την κρίση του.

Η Φωτεινή προσπαθεί να τον βοηθήσει για να πάρει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ζωής, άραγε θα τα καταφέρει;

Στο μεταξύ Άγγελος και Θεόφιλος συνασπίζονται εναντίον του κοινού εχθρού που δεν είναι άλλοι από το δίδυμο Σοφία – Μιχάλης.

Συμμαχίες και εκπλήξεις εκατέρωθεν, ενόψει ενός κρίσιμου Δ.Σ που θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου…

Δείτε το trailer: