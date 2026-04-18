«Η Μαρία Αντουανέτα της Αμερικής»; Αντιδράσεις για τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος μετά τη συνέντευξή της στους New York Times

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, σύζυγος του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, πέρασε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας πεζοπορία στα νησιά Γκαλαπάγκος μαζί με τον σύζυγό της, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Το γεγονός έγινε ευρέως γνωστό, καθώς το υπερπολυτελές γιοτ τους, αξίας 500 εκατ. δολαρίων, μήκους 128 μέτρων, ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά του νησιού South Seymour, μαζί με το συνοδευτικό σκάφος Abeona αξίας 100 εκατ. δολαρίων και πλήρωμα 37 ατόμων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η έντονη επίδειξη πλούτου συνέπεσε με κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, με τη Σάντσεζ Μπέζος να αποκαλείται από επικριτές «Μαρία Αντουανέτα της Αμερικής».

Αντιδράσεις ενόψει Met Gala

Η κριτική εντάθηκε ενόψει του Met Gala στη Νέα Υόρκη, όπου το ζευγάρι θα έχει ρόλο επίτιμων προέδρων και βασικών χορηγών.

Σε δρόμους του Μανχάταν εμφανίστηκαν αφίσες που καλούν σε μποϊκοτάζ της εκδήλωσης, με συνθήματα όπως «The Bezos Met Gala… brought to you by worker exploitation» («Το Met Gala των Μπέζος… προσφορά της εκμετάλλευσης των εργαζομένων»).

Παράλληλα, εκφράστηκαν αντιδράσεις και από τον χώρο της μόδας, με ορισμένους να θεωρούν ότι το ζευγάρι «αγοράζει» τη θέση του στην εκδήλωση.

Η συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Σάντσεζ Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στους New York Times, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καθημερινότητά της με τον Μπέζος περιλαμβάνει πρωινές ρουτίνες ευγνωμοσύνης, καφέ σε πολυτελές περιβάλλον, άσκηση με προσωπικό γυμναστή και δραστηριότητες όπως pickleball.

Οι περιγραφές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να τις χαρακτηρίζουν προκλητικές, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες.

Κριτική για προνόμια και επιρροή

Η κριτική εστιάζει και στο κατά πόσο η ίδια έχει επιτύχει κάτι ανεξάρτητα από τον σύζυγό της, καθώς η καριέρα της περιλαμβάνει τηλεοπτική παρουσίαση, συγγραφή παιδικών βιβλίων και δραστηριότητα ως πιλότος ελικοπτέρου.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon, με επικριτές να τονίζουν την αντίθεση μεταξύ της καθημερινότητας των εργαζομένων και της πολυτελούς ζωής του ζευγαριού.

Δημόσια εικόνα και πολιτική διάσταση

Η Σάντσεζ Μπέζος απέφυγε να τοποθετηθεί για πολιτικά ζητήματα στη συνέντευξη, ενώ αναφέρθηκε και στη δημόσια εικόνα της, η οποία συχνά γίνεται αντικείμενο κριτικής.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις και πως η εθνικότητα της ευθύνεται για τον σωματότυπό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι Λατίνα».

Φιλανθρωπία και αντιφάσεις

Το ζευγάρι δραστηριοποιείται και στον τομέα της φιλανθρωπίας, με πρωτοβουλίες όπως το Bezos Earth Fund, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι, παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί σε δωρεές, τα ποσά αυτά θεωρούνται μικρά σε σχέση με τη συνολική περιουσία του Μπέζος.

Πολυτελής ζωή και έντονη κριτική

Ο γάμος του ζευγαριού στη Βενετία, με πολυήμερους εορτασμούς και καλεσμένους από τον χώρο της showbiz, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο κριτικής ως «επίδειξη υπερβολικού πλούτου».

Παρά τις αντιδράσεις, η Σάντσεζ Μπέζος εμφανίζεται να διατηρεί μια αισιόδοξη στάση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ζει με θετικότητα και ενθαρρύνοντας άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ωστόσο, η έντονη δημόσια εικόνα της συνεχίζει να προκαλεί διχασμό, με αρκετούς να θεωρούν ότι ενσαρκώνει τις αντιφάσεις της σύγχρονης οικονομικής ανισότητας.