Χανιά: Απατεώνες έπεισαν ανήλικο να τους δώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ

Θύμα απατεώνων έπεσε ένας ανήλικος στα Χανιά, που πείστηκε να βάλει σε μία σακούλα κοσμήματα της μητέρας του και χρήματα, και να την αφήσει στην αυλή του σπιτιού.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης 16/04, ένας άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο σπιτιού στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Στο τηλέφωνο απάντησε ο ανήλικος, με τον άνδρα στην άλλη άκρη της γραμμής να συστήνεται ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς κατάφερε να εξαπατήσει τον ανήλικο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flashnews, ο απατεώνας κατάφερε να πείσει τον ανήλικο πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και πως έπρεπε να βγάλει εκτός σπιτιού κοσμήματα και μετρητά , καθώς, όπως είπε, υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο επιτήδειος κατάφερε να τρομοκρατήσει το αγόρι το οποίο τελικά έβαλε σε μια σακούλα τα κοσμήματα της μητέρας του αξίας περίπου 15.000 ευρώ καθώς και το πορτοφόλι της που περιείχε 1000 ευρώ και την ταυτότητά της.

Άφησε την σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στην αυλή

Στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του απατεώνα, έβγαλε την σακούλα στην αυλή και επέστρεψε στο σπίτι, ενώ κάποιος συνεργός του πήρε την σακούλα και έγινε καπνός.

Μόλις η μητέρα του αγοριού αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό των απατεώνων.