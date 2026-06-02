Ασπρόπυργος: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω φωτιάς

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Ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Τρίτης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Οι φλόγες καίνε κοντά στις ράγες του προαστιακού, οπότε διακόπηκε η κυκλοφορία.

Η φωτιά καίει σε σκουπίδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι με λεωφορεία της εταιρείας θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο).