Ασπρόπυργος: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω φωτιάς

Ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Τρίτης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.
Οι φλόγες καίνε κοντά στις ράγες του προαστιακού, οπότε διακόπηκε η κυκλοφορία.
Η φωτιά καίει σε σκουπίδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι με λεωφορεία της εταιρείας θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο).