Ασπρόπυργος: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στον Ασπρόπυργο, κοντά στις ράγες του Προαστιακού, με αποτέλεσμα τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Η Hellenic Train ανακοίνωσε τη μεταφορά των επιβατών συγκεκριμένων δρομολογίων με λεωφορεία της εταιρείας προς τον τελικό τους προορισμό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Τρίτης, με τις φλόγες να καίνε κοντά στις ράγες του προαστιακού.
  • Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των δρομολογίων του Προαστιακού.
  • Η Hellenic Train ενημερώνει ότι οι επιβάτες των επηρεαζόμενων δρομολογίων θα μεταφερθούν με λεωφορεία της εταιρείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Τρίτης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Οι φλόγες καίνε κοντά στις ράγες του προαστιακού, οπότε διακόπηκε η κυκλοφορία.

Η φωτιά καίει σε σκουπίδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι με λεωφορεία της εταιρείας θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο).

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