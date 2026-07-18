Ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία: 11 νεκροί και 62 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο – Χτυπήθηκε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί και πυροσβέστες καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικία που υπέστη σοβαρές καταστροφές από ρωσική επίθεση. Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας.
Αστυνομικοί και πυροσβέστες καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικία που υπέστη σοβαρές καταστροφές από ρωσική επίθεση. Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας.
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 62 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ενώ η Μόσχα συνέχισε να εντείνει τα πλήγματά της, κυρίως κατά της Οδησσού και των νότιων περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M, δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους Oniks, τρεις κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και 90 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν πύραυλο Kh-59/69 και 69 drones, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 19 διαφορετικές τοποθεσίες και πτώσεις συντριμμιών σε ακόμη πέντε.

Πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ.Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.
Πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ.
Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.

Στο στόχαστρο η Οδησσός και το λιμάνι της

Η Οδησσός αποτέλεσε τον βασικό στόχο της ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, ένας 77χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα το απόγευμα της Πέμπτης.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα επίθεση έπληξε τις λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, ενώ και τα 17 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, εκ των οποίων τέσσερα τραυματίστηκαν.

Τρεις νεκροί και 18 τραυματίες στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 41 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς με πυροβολικό, drones και αεροπορικά πλήγματα.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές ζωτικής σημασίας και κοινωνικές υποδομές, καθώς και κατοικημένες περιοχές της περιφέρειας. Από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές μία πολυκατοικία, οκτώ ιδιωτικές κατοικίες, ένας πύργος κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά οχήματα», αναφέρει ο Προκούντιν.

Νεκρός και τραυματισμένο παιδί στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 851 επιθέσεις σε 51 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν:

  • 16 αεροπορικά πλήγματα,
  • 592 επιθέσεις με drones, κυρίως FPV,
  • μία επίθεση με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών (MLRS),
  • 242 βομβαρδισμούς πυροβολικού.

Οι τοπικές αρχές έλαβαν 60 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, οχήματα και αγροτικά κτίρια.

Λεωφορείο υπέστη σοβαρές ζημιές από επίθεση ρωσικού FPV drone στην πόλη Μαρχανέτς της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη επιβάτες.Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ.
Λεωφορείο υπέστη σοβαρές ζημιές από επίθεση ρωσικού FPV drone στην πόλη Μαρχανέτς της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη επιβάτες.
Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ.

Επίθεση με FPV drone σε λεωφορείο στη Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικό FPV drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Μαρχανέτς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 48χρονος άνδρας και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ επιβάτες.

Συνολικά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Γκάνζα, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχεδόν 40 επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας.

Στο Ντνίπρο επλήγη αποθήκη εταιρείας logistics, ενώ στις περιοχές Νικόπολης, Κριβί Ριχ και Σινελνικόβε καταγράφηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, υποδομές, λεωφορεία, οχήματα και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Καπνοί υψώνονται από κατοικίες που υπέστησαν ζημιές μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χαρκόβου.
Καπνοί υψώνονται από κατοικίες που υπέστησαν ζημιές μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου.
Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χαρκόβου.

Δύο νεκροί και πέντε τραυματισμένα παιδιά στην περιφέρεια Χαρκόβου

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη και ακόμη 29 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Στο Χάρκοβο έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος άνδρας, ενώ τραυματίστηκαν εννέα πολίτες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια ηλικίας δύο και επτά ετών.

Στην πόλη Ιζιούμ τραυματίστηκαν επτά ακόμη άτομα, ανάμεσά τους ένα οκτάχρονο αγόρι και δύο έφηβες ηλικίας 13 και 16 ετών.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες, drones τύπου Geran-2, Molniya και FPV, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, καταστήματα, σχολικές και πολιτιστικές υποδομές, οχήματα και αγροτικά κτίρια.

Παράλληλα, 216 άτομα πέρασαν το τελευταίο 24ωρο από το κέντρο διέλευσης εκτοπισμένων στη Λοζόβα.

Πυροσβέστης επιχειρεί την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατεστραμμένη κατοικία μετά από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.
Πυροσβέστης επιχειρεί την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατεστραμμένη κατοικία μετά από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.

 

Πυροσβέστες επιχειρούν σε κατοικημένη περιοχή που τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.
Πυροσβέστες επιχειρούν σε κατοικημένη περιοχή που τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της περιφέρειας Τσερνίχιβ.

Ολόκληρη οικογένεια τραυματίστηκε στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Νέα ρωσική επίθεση με drone σημειώθηκε σήμερα στο Τσερνίχιβ, όπου από την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους υπέστη ζημιές χώρος συνεργατικού συγκροτήματος γκαράζ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην πόλη Νοβχόροντ-Σιβέρσκι, ρωσικό drone τύπου Geran έπληξε κατοικία, τραυματίζοντας τους δύο γονείς και τους τρεις γιους τους, ηλικίας 7, 11 και 17 ετών.

Ο επτάχρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιοχές Μπερέζνα, Κόροπ και Σεμενίβκα, όπου προκλήθηκαν πυρκαγιές σε σπίτια, αποθήκες, φορτηγά, αγροτικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών.

Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ και δύο τραυματίες στο Σούμι

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Σούμι, δύο ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

276 συγκρούσεις στο μέτωπο

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν συνολικά 276 μάχιμες συγκρούσεις κατά μήκος του μετώπου.

Στον άξονα της Νότιας Σλομποζανστσίνα οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 17 ρωσικές επιθέσεις, ενώ στον άξονα του Κουπιάνσκ αναφέρθηκε ακόμη μία αποτυχημένη προσπάθεια προέλασης των ρωσικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση της Σιϊκίβκα.

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