Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 21χρονος

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

βιασμός

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου οι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμού ανηλίκου, έπειτα από καταγγελία 17χρονης.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη,  τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν σε μπαρ στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας 45χρονου, παρήγγειλε και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της σέρβιρε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.

Η καταγγελία για βιασμό

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έφυγε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του 21χρονου και αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 21χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος για παράβαση του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, οι οποίοι μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή κ. Εισαγγελέα.

 

 

