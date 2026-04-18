Μυστήριο στις ΗΠΑ: «Υπερβολικά συμπτωματικές» οι υποθέσεις για τις εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων – Ζητείται ομοσπονδιακή έρευνα

Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις 11 κορυφαίων Αμερικανών επιστημόνων και ερευνητών αποτελούν ζήτημα «επείγουσας εθνικής σημασίας», υποστήριξε μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αναφέρει σε δημοσίευμα της η New York Post.

Ο βουλευτής Έρικ Μπέρλισον δήλωσε ότι το γραφείο του είχε ήδη εξετάσει ορισμένες από τις «υπερβολικά συμπτωματικές» υποθέσεις εξαφανίσεων έναν χρόνο πριν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε έρευνα.

Υπόνοιες για σύνδεση με απόρρητα προγράμματα

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τύχη των επιστημόνων «σχεδόν σίγουρα» συνδέεται με την πρόσβασή τους σε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν την αεροδιαστημική, την άμυνα και τα λεγόμενα Μη Αναγνωρισμένα Εναέρια Φαινόμενα (UAP), δηλαδή τα UFO.

Δεν απέκλεισε μάλιστα την εμπλοκή «κακόβουλων παραγόντων» από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία ή το Ιράν.

«Αυτό δεν είναι φυσιολογικό»

«Πρόκειται για κάλεσμα εγρήγορσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι κορυφαίοι επιστήμονες της χώρας είναι ασφαλείς», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις οι επιστήμονες «εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά χωρίς ίχνος», ενώ κάποιοι φέρεται να ένιωθαν απειλή και άφησαν πίσω τους τις συσκευές τους πριν χαθούν.

«Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», τόνισε.

Υπόθεση ΜακΚάσλαντ και άλλα περιστατικά

Μεταξύ των περιπτώσεων είναι ο υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας εν αποστρατεία Ουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ, ο οποίος αγνοείται από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίαζε «διανοητική σύγχυση» πριν εξαφανιστεί από το σπίτι του στο Νέο Μεξικό.

Η υπόθεση της Έιμι Έσκριντζ

Η Έιμι Έσκριντζ, 34 ετών, που δραστηριοποιούνταν σε έρευνες για αντιβαρυτική τεχνολογία και UFO, πέθανε το 2022 από τραύμα πυροβόλου όπλου στο κεφάλι, το οποίο αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Πριν τον θάνατό της, είχε δηλώσει ότι δεχόταν απειλές λόγω της πρόθεσής της να δημοσιοποιήσει στοιχεία για εξωγήινη ζωή και τεχνολογία.

Καταγγελίες για απειλές και παρακολούθηση

Σε συνέντευξή της το 2020, είχε αναφέρει ότι οι πιέσεις αυξάνονταν: «Πρέπει να δημοσιεύσω σύντομα, γιατί η κατάσταση κλιμακώνεται… γίνεται όλο και πιο επιθετική, με εισβολές στην ιδιωτική μου ζωή και ακόμη και σεξουαλικές απειλές».

Συνεργάστηκε με τον πρώην αξιωματικό των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών Φρανκ Μίλμπερν, ο οποίος κατέθεσε τα ευρήματά του στο Κογκρέσο το 2023, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για αυτοκτονία.

Λίστα με επιστήμονες που αγνοούνται ή έχουν πεθάνει

Στις υποθέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Μελίσα Κασίας, που εξαφανίστηκε τον Ιούνιο

Άντονι Τσάβες, που αγνοείται από τον Μάιο

Τζέισον Τόμας, που βρέθηκε νεκρός τον Μάρτιο

Μηχανικοί και ερευνητές από NASA, MIT και Los Alamos

Καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση

Παρά τις θεωρίες που κυκλοφορούν, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει επίσημα σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη έρευνα με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του FBI.

«Καμία πτυχή δεν θα μείνει ανεξερεύνητη», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.

Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι εξετάζει τις σχετικές αναφορές.