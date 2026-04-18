Άναυδοι οι γιατροί – Άνδρας ζούσε για 8 χρόνια με ένα μεταλλικό τσόπστικ σφηνωμένο στον λαιμό του

Αναστασία Αγγελάκη

Διεθνή Νέα

Ο κ. Wang, 46 ετών, κατάπιε ένα μεταλλικό ξυλάκι φαγητού κατά τη διάρκεια του δείπνου ενώ ήταν μεθυσμένος. Ήν σφηνωμένο στο λαιμό του για 8 χρόνια. CTS News/Youtube

Η παρακάτω ιστορία προσδίδει νέο νόημα στη φράση «πόνος στον λαιμό».  Ένας μεθυσμένος άνδρας στην Κίνα κατάπιε ένα μεταλλικό ξυλάκι φαγητού – το γνωστό μας chopstick- ενώ έτρωγε το δείπνο του πριν από οκτώ χρόνια, και αποφάσισε να το αφήσει σφηνωμένο στον λαιμό του μέχρι που ένας χειρουργός τελικά το αφαίρεσε τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Κατάπιε το ξυλάκι το 2018

Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως κ. Γουάνγκ, πήγε για εξετάσεις λίγο αφότου κατάπιε το ξυλάκι μήκους 13 εκατοστών το 2018, αλλά αρνήθηκε να του το αφαιρέσουν, σύμφωνα με μια μελέτη νοσοκομείου που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

Ο 46χρονος Γουάνγκ δεν ήθελε τότε οι γιατροί να του ανοίξουν τον λαιμό με τομή, κι έτσι έζησε με αυτό το παράξενο αντικείμενο – και μαζί με τη δυσφορία – επί χρόνια, όπως ανέφερε η South China Morning Post.

Δεν μπορούσε να καταπιεί και ζήτησε ιατρική βοήθεια

Ωστόσο, ο πόνος έγινε πιο έντονος και έκανε πιο δύσκολη την κατάποση πριν από αρκετές εβδομάδες, οπότε αποφάσισε να ζητήσει από τους γιατρούς στο Κεντρικό Δημοτικό Νοσοκομείο του Νταλιάν στην επαρχία Λιαονίνγκ να τον εξετάσουν.

Οι χειρουργοί πραγματοποίησαν μια ελάχιστα επεμβατική πράξη για να αφαιρέσουν το αντικείμενο μέσω του στόματος του Γουάνγκ, αντί να κάνουν τομή στον λαιμό του, σύμφωνα με την αναφορά του νοσοκομείου.

«Μας είπε ότι ένα ξυλάκι φαγητού είχε παγιδευτεί στον λαιμό του», δήλωσε ο Δρ. Χουάνγκ Γουεϊπένγκ. «Νόμιζα ότι συνέβη τώρα, αλλά εκείνος μας είπε ότι είχε γίνει πριν από οκτώ χρόνια».

Οι φωνητικές του χορδές και ο γειτονικός βλεννογόνος ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν και λειτουργούσαν φυσιολογικά μετά την επέμβαση, σύμφωνα με την αναφορά.

Ο Γουάνγκ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

 

