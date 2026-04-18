Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – Να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη

Αιχμές για τη στάση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη, εκτιμώντας πως θα έπρεπε να παραιτηθεί διευκολύνοντας τον Πρωθυπουργό και το κόμμα.

«Όλη αυτή ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει κόστος για εμάς, μας έχει στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος», τόνισε η κ. Μπακογιάννη μιλώντας στο MEGA. «Αυτό που συνέβη, έγινε πριν από 20 χρόνια και είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη» είπε η βουλευτής της ΝΔ.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια, εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το ζήτημα για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του», ανέφερε, ενώ ερωτηθείσα εάν εννοεί πως πρέπει να παραιτηθεί απάντησε:  «Ναι. νομίζω και για την προστασία του ίδιου».

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι η υπόθεση αυτή «θολώνει το μήνυμα της αξιοκρατίας, ενώ κάναμε τεράστιο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να φέρουμε πίσω τα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό».

