Τρομακτικό τροχαίο στην Κόρινθο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνικό Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κανταρέ Κορίνθου, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το korinthostv, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο επιχείρησε να στρίψει αριστερά στον δρόμο, την ώρα που περνούσε στο αντίθετο ρεύμα ένα άλλο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τροχαίων που καταγράφονται στον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένα ως «καρμανιόλα». Η επικινδυνότητα του σημείου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τον κίνδυνο να αφορά όχι μόνο τους οδηγούς αλλά ακόμη και τους πεζούς που κινούνται στην περιοχή.