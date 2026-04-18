Κατερίνα Καραβάτου: Η αποκάλυψη για την επικοινωνία που είχε με την Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης, με την σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το γεγονός ότι παρουσιάζει σταθεροποίηση αξιολογείται από τους γιατρούς ως ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου 18/4 στην εκπομπή Σαββατοκύριακο παρέα από τις Αφροδίτη Γραμμέλη και Κατερίνα Καραβάτου, η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει ψύχραιμη και ελπίζει σε θετική εξέλιξη.

«Η Τίνα είναι δυνατή»

«Ήταν σε σοκ η Τίνα Μεσσαροπούλου. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή ωστόσο. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Φυσικά, δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο, όπου οι γιατροί έρχονται σε επικοινωνία με μέλη της οικογένειας.

Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της. Είναι κοντά της και ο αδελφός της, γιατρός, ο οποίος τη στηρίζει και είναι παρών από την πρώτη στιγμή. Είναι αισιόδοξη όπως πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Μυλωνάκη. Βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην πορεία του κι αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει ως εξέλιξη. Η Τίνα θα απουσιάσει από την εργασία της φυσικά. Είναι βαθιά ανθρώπινο και θα είναι διαρκώς δίπλα στον σύζυγό της», ανέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Καραβάτου μετέφερε την προσωπική επικοινωνία που είχε με την Τίνα Μεσσαροπούλου. «Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα. Δεν θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια», ανέφερε, στέλνοντας περαστικά στον υφυπουργό.