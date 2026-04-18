Αναφορές για πυροβολισμούς κατά τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ορμούζ

Αναφορές για πυροβολισμούς καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές από τον ναυτιλιακό χώρο.

Αναστροφή της απόφασης για άνοιγμα των Στενών

Νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακαλέσει την απόφασή του για προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πρώτη σημαντική κίνηση πλοίων μετά την έναρξη της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώνεται τη στιγμή που αρκετά πλοία είχαν αρχίσει να κινούνται εκ νέου στην περιοχή, σε αυτό που το Reuters περιγράφει ως την «πρώτη σημαντική μετακίνηση» στη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει υψηλός.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης