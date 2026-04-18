Αναφορές για πυροβολισμούς κατά τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Αναφορές για πυροβολισμούς καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές από τον ναυτιλιακό χώρο.

Αναστροφή της απόφασης για άνοιγμα των Στενών

Νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακαλέσει την απόφασή του για προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πρώτη σημαντική κίνηση πλοίων μετά την έναρξη της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώνεται τη στιγμή που αρκετά πλοία είχαν αρχίσει να κινούνται εκ νέου στην περιοχή, σε αυτό που το Reuters περιγράφει ως την «πρώτη σημαντική μετακίνηση» στη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει υψηλός.