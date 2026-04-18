Λέσβος: 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές – Παραμένει αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης

Συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Λέσβο έχουν επιβεβαιωθεί από το διάστημα 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2026, όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς.

Συγκεκριμένα, έχουν εξεταστεί συνολικά 426 εκτροφές, εκ των οποίων 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές. Εξετάστηκαν 11.652 ζώα με αιμοληψία και ελέγχθηκαν εργαστηριακά 21.412 δείγματα. Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 637θετικά δείγματα αίματος ζώων και το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68%, ενώ σε επίπεδο ζώων το ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,47%.

«Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες» λέει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.

Για πέμπτη μέρα αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης

Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα τους αποκλεισμούς στο λιμάνι της Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για τις ασήμαντες αποζημιώσεις, που όπως λένε τους έχουν δοθεί, για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμη και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον αφθώδη πυρετό. Κανένα φορτηγό δεν βγαίνει από τα πλοία που φθάνουν στο επιβατικό και εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης, ενώ η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών γίνεται απρόσκοπτα.

Το βράδυ της Παρασκευής οι κτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι του Σιγρίου, καθώς τους χειμερινούς μήνες δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια εκεί. Γι’ αυτό και η κίνηση ήταν συμβολική, ενώ σήμερα αναμένεται η σύσκεψη κτηνοτρόφων και αγροτών που θα καθορίσει και την πορεία των κινητοποιήσεών τους.