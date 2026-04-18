Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Λεωφορείο που καταστράφηκε στην τελευταία ρωσική επίθεση. Φωτογραφία: Ολέχ Κίπε
Λεωφορείο που καταστράφηκε στην τελευταία ρωσική επίθεση. Φωτογραφία: Ολέχ Κίπε

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το Kyiv Independent και τοπικές αρχές.

Καταρρίψεις drones αλλά και πλήγματα σε πολλαπλά σημεία

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 190 από τα 219 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, 28 drones πέτυχαν απευθείας στόχους σε 17 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις καταγράφηκαν σε άλλες εννέα περιοχές.

Οι συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Οδησσού.Φωτογραφία: Ολέχ Κίπερ
Οι συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Οδησσού.
Φωτογραφία: Ολέχ Κίπερ

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες

Η περιφέρεια Ζαπορίζια κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, με 10 άτομα να τραυματίζονται έπειτα από 816 επιθέσεις σε 46 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και ακόμη 25 οικισμούς, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Νεκρός στο Ντονέτσκ και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άμαχος σκοτώθηκε στη Μικολάιβκα, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πλήγματα σε κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Πλήγματα και στην Οδησσό

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ρωσικές επιθέσεις έπληξαν λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.

