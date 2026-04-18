Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το Kyiv Independent και τοπικές αρχές.

Καταρρίψεις drones αλλά και πλήγματα σε πολλαπλά σημεία

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 190 από τα 219 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, 28 drones πέτυχαν απευθείας στόχους σε 17 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις καταγράφηκαν σε άλλες εννέα περιοχές.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες

Η περιφέρεια Ζαπορίζια κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, με 10 άτομα να τραυματίζονται έπειτα από 816 επιθέσεις σε 46 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και ακόμη 25 οικισμούς, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Νεκρός στο Ντονέτσκ και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άμαχος σκοτώθηκε στη Μικολάιβκα, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πλήγματα σε κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Russia attacked a port in the Odesa Oblast, leaving one person injured and infrastructure damaged. Deputy Prime Minister for Reconstruction Oleksiy Kuleba reported an injured truck driver. Warehouses, silos, and other port buildings were damaged. 🎥novynylive pic.twitter.com/2plGN5HiVR — Belsat in English (@Belsat_Eng) April 18, 2026

Πλήγματα και στην Οδησσό

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ρωσικές επιθέσεις έπληξαν λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.