Κεφαλονιά: «Δεν είναι νοσηλεύτρια» – Αντίδραση εργαζομένων του νοσοκομείου για τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς, ΕΔΕ από τον Γεωργιάδη

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Μυρτώ Κεφαλονιά

Εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας αλλά και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, που διαψεύδουν ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια σε τηλεοπτική εκπομπή έχει σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό του ιδρύματος.  Αφορμή αποτέλεσαν οι καταγγελίες που διατύπωσε σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, με αφορμή τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

Σε επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ξεκαθαρίζει ότι η γυναίκα που έκανε τις σχετικές καταγγελίες σε τηλεοπτική εκπομπή «παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια».

Το πλήρες κείμενο

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που απέστειλαν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ:

1) Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας

2) Διοικητή 6ης ΥΠΕ

3) Υπουργό Υγείας

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή « Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί « ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ , αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ .

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

Η ανακοίνωση των νοσηλευτών και η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Όλη η συκοφαντία κατά του Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για τον θάνατο της Μυρτούς προήλθε από μία ανώνυμη καταγγελία μία καταγγελία μίας υποτιθέμενης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Όλοι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου υπέγραψαν ανακοίνωση διάψευσης και ότι κανένας τους δεν προέβη σε αυτή την καταγγελία και διέψευσαν απολύτως όσα ακούστηκαν στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού.
Κάτω τα χέρια σας παρακαλώ από το ΕΣΥ και τους λειτουργούς του για πολιτικούς σκοπούς. Η «καταγγελία» ήταν απολύτως ψευδής. Το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα. Για το γεγονός διατάσσω ΕΔΕ για να διαπιστώσουμε εάν η καταγγέλουσα έχει την οποιαδήποτε σχέση με το ΕΣΥ. Εάν έχει θα υποστεί τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του επισυνάπτοντας την ανακοίνωση των νοσηλευτών.

