LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ορμούζ
Το Ιράν δήλωσε ότι άνοιξε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να διστάζουν να το χρησιμοποιήσουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η πλωτή οδός δεν θα κλείσει ποτέ ξανά και είπε στο ΝΑΤΟ να «ΜΕΙΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ». Εν τω μεταξύ, μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει σε ισχύ.

 

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 06:23 19/04/26

    Ντόναλντ Τραμπ: Το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση μέσω της Truth Social, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ, παρά την πρόσφατη αυστηρή προειδοποίησή του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

    – Χαρακτήρισε το Ισραήλ «έναν μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» και σημείωσε ότι «αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει».

    – Η παρέμβαση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την προηγούμενη τοποθέτησή του, όπου είχε ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «απαγορεύεται» και «φτάνει πια».

  • 05:48 19/04/26

    Αναφορές για πιθανή επέκταση του αμερικανικού αποκλεισμού σε ιρανικά πλοία

    Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία εμπλέκονται στον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη.

    Ήδη, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν έχουν επιστρέψει μέσω του Στενού του Ορμούζ.

    Υπάρχουν επίσης αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτός ο αποκλεισμός ενδέχεται να διευρυνθεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου, με προηγούμενο το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας στον Ινδικό Ωκεανό.

  • 04:13 19/04/26

    «Ο εχθρός είναι στρατηγικά ηττημένος»: Διάγγελμα Γκαλιμπάφ με επίκεντρο το Ορμούζ

    – Ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, διατύπωσε σαφές μήνυμα στρατηγικής υπεροχής, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στους στόχους τους και ότι «ο εχθρός είναι στρατηγικά πίσω μας και έχει ηττηθεί».

    – Ο Γκαλιμπάφ συνέδεσε την αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός με την ικανοποίηση των ιρανικών αιτημάτων, δηλώνοντας: «Αν αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός, ήταν επειδή αποδέχτηκαν τα αιτήματά μας». Προσέγγισε τη διαπραγμάτευση ως «μέθοδο αγώνα».

    – Στο μεταξύ, ο ίδιος και η αντιπροσωπεία του πραγματοποίησαν κεκλεισμένων των θυρών επαφές στην Ισλαμαμπάντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ.

  • 02:37 19/04/26

    Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Παρά την πρόοδο απομένουν σημαντικές διαφορές με ΗΠΑ – «Υποχώρηση» αμερικανικού ναρκαλιευτικού στο Ορμούζ

    – Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ παρουσιάζουν πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, αλλά διατηρούν «σημαντικές διαφορές» σε άλλα.

    – Την ίδια ώρα, η ένταση αυξάνεται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ για την εκκαθάριση ναρκών συνιστούν «παραβίαση της εκεχειρίας». Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η κατάσταση πλησιάζει σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

    – Ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε ένα πρόσφατο περιστατικό που έφερε τις δύο πλευρές κοντά σε άμεση σύγκρουση, όταν είπε στην αμερικανική αντιπροσωπεία: «αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το πυροβολήσουμε».

  • 01:23 19/04/26

    Λίβανος: Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτήρια στο νότιο τμήμα της χώρας

    – Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες κατεδαφίσεις το Σάββατο (18/04) στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

    – Το λιβανέζικο πρακτορείο NNA μεταδίδει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται συστηματικά, αναφέροντας πως «ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ».

    – Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» θα «συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές… μέσω της καταστροφής σπιτιών».

  • 00:25 19/04/26

    Χεζμπολάχ: Οι πέντε όροι για ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ

    – Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, παρουσίασε πέντε βασικούς όρους που, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

    – Ο Ναΐμ Κασέμ χαρακτήρισε το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας, το οποίο κοινοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ως ανεπαρκές, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία πρακτική σημασία».

    – Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ ξεκαθάρισε ότι «οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη», τονίζοντας πως η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές.

  • 23:40 18/04/26

    Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο

    – Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν την Παρασκευή.

    – Ο νεκρός στρατιώτης αναγνωρίστηκε ως ο διοικητής εφέδρων Μπαράκ Καλφόν, 48 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με το Ynet, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης.

    – Ο θάνατος του αξιωματικού αυξάνει σε 14 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, ενώ η δεκαήμερη εκεχειρία της Ουάσιγκτον τέθηκε σε ισχύ την ίδια μέρα.

  • 22:59 18/04/26

    NYT: Το «πυρηνικό όπλο» που λέγεται Ορμούζ – Γιατί το Ιράν παραμένει ανίκητο μέσω της γεωγραφίας του

    – Μέχρι στιγμής, αποδεικνύεται ότι η γεωγραφική θέση του Ιράν μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πόνο, ανεξάρτητα από την τύχη των πυρηνικών του φιλοδοξιών.

    – Η απόφαση του Ιράν να επιδείξει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία διεθνώς, με τις τιμές βασικών αγαθών να εκτοξεύονται.

    – Ακόμα και χωρίς πυρηνικά, το Ιράν έχει τον τρόπο να παραλύσει τη διεθνή κοινότητα, καθώς ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αναδεικνύεται στο απόλυτο στρατηγικό του όπλο.

  • 22:21 18/04/26

    Φρουροί της Επανάστασης: Καθολικό «λουκέτο» στα Στενά του Ορμούζ – «Θα στοχεύουμε όποιο πλοίο πλησιάζει»

    – Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή θα θεωρείται εχθρική ενέργεια.

    – Η Τεχεράνη προχώρησε στην απόφαση αυτή καθώς, σύμφωνα με τους IRGC, οι ΗΠΑ δεν ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμανιών.

    – Εξέδωσαν τελεσίγραφο προς όλα τα πλοία, προειδοποιώντας ότι «η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που θα παραβιάσει την εντολή θα στοχοποιείται».

  • 21:44 18/04/26

    Πάπας Λέων: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ – Θα συνεχίσω να κηρύττω την ειρήνη»

    – Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε δημόσια διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θα σταματήσει να προωθεί το μήνυμα της ειρήνης.

    – Ο Αμερικανός ποντίφικας μίλησε σε δημοσιογράφους μέσα στο παπικό αεροπλάνο, διευκρινίζοντας πως το κήρυγμά του δεν αποτελεί προσωπική επίθεση στον Τραμπ, αλλά αντανακλά τη διαχρονική διδασκαλία.

    – Σημείωσε πως η κάλυψη των δηλώσεών του δεν ήταν απόλυτα ακριβής, καθώς «φάνηκε σαν να προσπαθούσα να αντιπαρατεθώ στον Πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου».

     

  • 21:38 18/04/26

    Πυρετός διαβουλεύσεων στον Λευκό Οίκο για το Ιράν - Κορυφαία στελέχη στο Οβάλ Γραφείο

    Kορυφαία στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ εθεάθησαν να καταφθάνουν στον Λευκό Οίκο το Σάββατο, καθώς η κατάσταση με το Ιράν πλησιάζει σε οριακό σημείο. Η εκεχειρία λήγει μόλις σε τρεις ημέρες.

     

    Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, όπου αρχικά φιλοξένησε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σχετικά με τις ψυχεδελικές ουσίες για θεραπεία κατά του PTSD. Ωστόσο, την ίδια ώρα, βασικά μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας περνούσαν το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

     

    Η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς βρισκόταν ήδη στο σημείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μαζί με τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η κάμερα του CNN κατέγραψε την άφιξη του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίον ακολούθησε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

     

    Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εθεάθη να εισέρχεται στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, εθεάθη να αποχωρεί από την είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας.

     

    Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αν συγκλήθηκε ένα ενιαίο κυβερνητικό συμβούλιο, η έντονη δραστηριότητα μαρτυρά πως η κυβέρνηση Τραμπ σταθμίζει τα επόμενα βήματά της. Με την προθεσμία της εκεχειρίας να εκπνέει, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, όμως το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης παραμένει στο τραπέζι.

     

    Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ μετέβη στο γήπεδο γκολφ που διατηρεί στη Βιρτζίνια, καταλήγει το CNN.

  • 21:22 18/04/26

    Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και αυστηρούς ελέγχους - Τα κριτήρια για τη διέλευση των πλοίων

    – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα δίνει προτεραιότητα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα πλοία που δέχονται να καταβάλουν τέλη για «υπηρεσίες ασφάλειας». Για όσους αρνηθούν την πληρωμή, η διέλευση θα «αναβάλλεται».

    – Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, μετά την αποτυχία των συνομιλιών της περασμένης εβδομάδας. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «επανειλημμένες παραβιάσεις εμπιστοσύνης».

    – Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν, οι απαιτήσεις του Ιράν παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Το Ιράν είναι «αποφασισμένο να ασκήσει εποπτεία και έλεγχο στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι τον οριστικό τερματισμό του πολέμου».

     

  • 20:55 18/04/26

    Τραμπ: Κρίσιμη σύσκεψη για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν – «Πιθανή επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες ημέρες»

    O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί αυτή την ώρα έκτακτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους του για να εξετάσει τις εξελίξεις γύρω από το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

     

    Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η κατάσταση κρίνεται ως εξαιρετικά οριακή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εάν δεν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη σήμερα, ο πόλεμος θα μπορούσε να επαναληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες».

     

    Η Τεχεράνη άλλαξε απότομα στάση νωρίτερα σήμερα, ανακαλώντας την απόφαση για το άνοιγμα των στενών και επιβάλλοντας εκ νέου περιορισμούς στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Η κίνηση αυτή ήρθε ως αντίδραση στη δήλωση των ΗΠΑ ότι δεν προτίθενται να τερματίσουν τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας που συνδέεται με το Ιράν.

     

    Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την εκτόνωση της κρίσης, ο Τραμπ είχε τα τελευταία εικοσιτετράωρα τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, όσο και με Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέρει το ισραηλινό δίκτυο.

  • 20:20 18/04/26

    Στενά του Ορμούζ: Ο «Στόλος των Κουνουπιών» του Ιράν που εκνευρίζει τον Τραμπ – Πλήγματα ακριβείας από «σμήνος» μικρών σκαφών

    – Ο «Στόλος των Κουνουπιών» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, είναι μια δύναμη ταχύπλοων σκαφών που ειδικεύεται στον ανταρτοπόλεμο επιφανείας, προκαλώντας έκπληξη στην κυβέρνηση Τραμπ.

    – Η φιλοσοφία των Φρουρών βασίζεται σε χτυπήματα «hit-and-run», χρησιμοποιώντας την ταχύτητα και την ευελιξία, με τα σκάφη τους να είναι δύσκολο να εντοπιστούν από δορυφόρους.

    – Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται «υπό την αυστηρή διαχείριση και τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων» της χώρας, με τον «Στόλο των Κουνουπιών» να καθίσταται μια από τις πιο αποτελεσματικές δυνάμεις σε τόσο στενό χώρο.

  • 19:58 18/04/26

    Διπλωματικό επεισόδιο Νέου Δελχί - Τεχεράνης: Η Ινδία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

    Η αιφνίδια απόφαση του Ιράν να ανακαλέσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και να ανοίξει πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ινδίας, καθώς ανάμεσα στα πλοία που στοχοποιήθηκαν περιλαμβάνεται και ένα ινδικό σούπερ-τάνκερ.

     

    Σε επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ραντχίρ Τζαϊσουάλ, γνωστοποίησε ότι το Νέο Δελχί κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για κατεπείγουσα συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας.

     

     

    Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υφυπουργός Εξωτερικών μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο πλοία υπό ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ».

     

    Η ινδική πλευρά επέλεξε να υπενθυμίσει στην Τεχεράνη την πρότερη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την κρισιμότητα της ασφάλειας των πληρωμάτων.

     

    Παράλληλα, το Νέο Δελχί απηύθυνε έκκληση στην Τεχεράνη «να επαναφέρει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία μέσω των Στενών».

  • 19:41 18/04/26

    Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αρνείται την εμπλοκή της στη φονική επίθεση κατά Γάλλου κυανόκρανου

    – Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ απορρίπτει κάθε κατηγορία για συμμετοχή στη φονική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο.

    – Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη και τον τραυματισμό τριών, με την UNIFIL να την αποδίδει σε «μη κρατικούς φορείς» και τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να υποδεικνύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

    – Η σιιτική οργάνωση έσπευσε να πάρει αποστάσεις από το περιστατικό, εκφράζοντας την έκπληξή της για την ταχύτητα με την οποία της αποδόθηκαν ευθύνες.

  • 19:19 18/04/26

    WSJ: Ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

    – Ο στρατός των ΗΠΑ «προετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιήσει επιβίβαση σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα», σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

    – Ο σχεδιασμός αυτός της Ουάσιγκτον έρχεται ως απάντηση στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τεχεράνης, η οποία έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

    – Οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν τα δρομολόγιά τους.

  • 17:53 18/04/26

    Axios: 3 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Στον «αέρα» η συμφωνία με τις ΗΠΑ

    – Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, συνοδεύοντας την κίνηση αυτή με σειρά επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων.

    – Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός του Σαββάτου, ενώ ο βρετανικός οργανισμός UKMTO εξέδωσε προειδοποιήσεις για επιθέσεις και ύποπτη δραστηριότητα.

    – Η Τεχεράνη καταγγέλλει «πειρατεία» από τις ΗΠΑ, ενώ η νέα κλιμάκωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

  • 17:48 18/04/26

    Τεχεράνη: «Η διαχείριση του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν» - Σκληρή απάντηση στις «ψευδαισθήσεις» Τραμπ

    – Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, κατέστησε σαφές πως «η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν» και αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

    – Ο Ιρανός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ ως «στερούμενες σοβαρότητας», ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις».

    – Η Τεχεράνη προειδοποίησε για «ολοκληρωτική απάντηση» σε περίπτωση επιστροφής στον πόλεμο και ξεκαθάρισε πως «δεν παραδίδει την “πυρηνική σκόνη”».

     

  • 17:27 18/04/26

    Τραμπ: «Το Ιράν το παράκανε λίγο με το κλείσιμο του Ορμούζ, δεν μπορούν να μας εκβιάζουν» – Οι συνομιλίες πηγαίνουν «εξαιρετικά»

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός παρά τη νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, υποβαθμίζοντας την κίνηση της Τεχεράνης. Ο Τραμπ σχολίασε ότι «Το Ιράν το παράκανε λίγο» με το κλείσιμο του Ορμούζ.

    – Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε καλό δρόμο, τονίζοντας ότι «Οι συνομιλίες εξελίσσονται πραγματικά καλά» και προανήγγειλε εξελίξεις εντός της ημέρας.

    – Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πυγμής στην ιρανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποκύψουν σε πιέσεις και ότι «Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν».

     

  • 16:54 18/04/26

    Στενά του Ορμούζ: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε εμπορικά πλοία

    O ΣΚΑΪ παρουσίασε τρία ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφουν τη δραματική ένταση στα Στενά του Ορμούζ, τη στιγμή που πλοία δέχονταν πυρά παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις των Ιρανών για ασφαλή διέλευση.

     

    Στο πρώτο ηχητικό καταγράφεται η απεγνωσμένη προσπάθεια του κυβερνήτη ενός ινδικού δεξαμενόπλοιου να επικοινωνήσει με τις ιρανικές δυνάμεις. «Μου δώσατε άδεια για να κινηθώ, γιατί δέχομαι επίθεση;». Ο ίδιος, σε κατάσταση σοκ, επαναλαμβάνει επίμονα το ερώτημα: «Γιατί μου επιτίθεστε αφού μου έχετε δώσει άδεια;».

     

    Στο δεύτερο ντοκουμέντο, μέσα από το σήμα κινδύνου που εκπέμπει ο κυβερνήτης, ακούγονται καθαρά καταιγιστικά πυρά από αυτόματα τυφέκια που στοχεύουν το πλοίο. Ο κυβερνήτης ακούγεται να καλεί σε βοήθεια, τονίζοντας πως «είμαστε σε κίνδυνο».

     

    Τέλος, στο τρίτο ηχητικό καταγράφεται η επίσημη εντολή των Φρουρών της Επανάστασης. Μετά τις επιθέσεις στα δύο πλοία, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοινώνει σε όλα τα παραπλέοντα σκάφη ότι το πέρασμα σφραγίζεται οριστικά.

     

  • 16:12 18/04/26

    Μακρόν: «Η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τη δολοφονία ενός Γάλλου κυανόκρανου στον Λίβανο» – 3 τραυματίες στην επίθεση

    – Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατονομάζει τη Χεζμπολάχ ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, η οποία κόστισε τη ζωή σε έναν Γάλλο στρατιώτη και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τριών.

    – Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Γκαντουρίγια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, με την περίπολο της UNIFIL να δέχεται «πυρά από ελαφρά όπλα από μη κρατικούς φορείς».

    – Η UNIFIL καταδίκασε απερίφραστα την «εσκεμμένη επίθεση» και έχει ξεκινήσει έρευνα, αν και η αρχική αξιολόγηση δείχνει τα πυρά να προέρχονται από τη Χεζμπολάχ.

     

  • 16:03 18/04/26

    Τεχεράνη προς Ουάσιγκτον: «Δεν παραδίδουμε την "πυρηνική σκόνη" – Εγκαταλείψτε τις μαξιμαλιστικές θέσεις»

    Αποστάσεις από τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πήρε η Τεχεράνη, με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, να ξεκαθαρίζει πως η χώρα του δεν προτίθεται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

     

    Μιλώντας στο Associated Press από την Αττάλεια της Τουρκίας, ο Χατιμπζαντέχ τόνισε πως οι Ιρανοί δεν είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με τις ΗΠΑ, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι Αμερικανοί «δεν έχουν εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική τους θέση».

     

    Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη τοποθέτηση του Τραμπ την Παρασκευή, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν στο Ιράν για να πάρουν την «πυρηνική σκόνη». Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που πιστεύεται ότι βρίσκονται θαμμένες κάτω από πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά το περασμένο έτος.

  • 15:59 18/04/26

    Ισραήλ: Χαράσσει «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο – Το μοντέλο της Γάζας μεταφέρεται στον Βορρά

    Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε το Σάββατο τη χάραξη μιας «κίτρινης γραμμής» (Yellow Line) στον νότιο Λίβανο. Πρόκειται για μια διαχωριστική ζώνη ανάλογη με εκείνη που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία οριοθετεί τις περιοχές υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από εκείνες που ελέγχονται από τον εχθρό, μεταδίδει το Al Jazeera.

     

    Παρά την ισχύουσα εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε πλήγματα κατά μαχητών της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη γραμμή.

     

    Στην πρώτη επίσημη αναφορά σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε: «Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, στρατιώτες των IDF που βρίσκονται νότια της Κίτρινης Γραμμής στο νότιο Λίβανο εντόπισαν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες τρομοκράτες παραβίασαν τις συμφωνίες εκεχειρίας, πλησιάζοντας από βόρεια της Κίτρινης Γραμμής προς τους στρατιώτες των IDF, δημιουργώντας άμεση απειλή».

     

     

    Ο στρατός κατέστησε σαφές ότι η εκεχειρία δεν εμποδίζει την ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. «Προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή, ο ισραηλινός στρατός (IDF) πραγματοποίησε στοχευμένες επιθέσεις εναντίον τρομοκρατών και τρομοκρατικών υποδομών».

     

    Το μοντέλο της «κίτρινης γραμμής» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Γάζα μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου. Εκεί, η παλαιστινιακή επικράτεια διχοτομήθηκε από μια de facto συνοριογραμμή, χωρίζοντας τη Γάζα σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

  • 14:36 18/04/26

    Βρετανία: Αναφορά για πυρά κατά τάνκερ κοντά στο Ομάν

    Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε ενημέρωση για περιστατικό με δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρεται να δέχθηκε πυρά από δύο σκάφη που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με το Reuters.

    Περιστατικό με εμπλοκή πλοίων που συνδέονται με το Ιράν

    Κατά την ίδια πηγή, ο πλοίαρχος του τάνκερ ανέφερε ότι τα δύο κανονιοφόρα άνοιξαν πυρ χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

    Η UKMTO διευκρίνισε ότι, παρά το περιστατικό, το πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα παραμένει ασφαλές.

  • 14:33 18/04/26

    Αίγυπτος: Σε συνεργασία με το Πακιστάν για σχέδιο ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

    Η Αίγυπτος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Πακιστάν για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που αποσκοπεί στην επίτευξη σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι, σύμφωνα με το Reuters.

    Συντονισμένες περιφερειακές πρωτοβουλίες για αποτροπή κλιμάκωσης

    Όπως ανέφερε, στο ευρύτερο αυτό εγχείρημα συμμετέχουν επίσης η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, με τις χώρες της περιοχής να επιχειρούν κοινό συντονισμό ώστε να αποτραπεί μια νέα ένταση και να τεθούν οι βάσεις για ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφάλειας.

    Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται, σύμφωνα με τον ίδιο, η προστασία των κρατών του Κόλπου, αλλά και η διασφάλιση της σταθερότητας σε κρίσιμους τομείς, όπως οι ενεργειακές αγορές, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η επισιτιστική επάρκεια.

  • 13:06 18/04/26

    Ιράν: Επαναλειτουργούν έξι αεροδρόμια εν μέσω εκεχειρίας με τις ΗΠΑ

    Στην επαναλειτουργία έξι αεροδρομίων προχωρά το Ιράν, καθώς η εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες –η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη– συνεχίζει να τηρείται.

    Σύμφωνα με την Ένωση Ιρανικών Αερογραμμών, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Ιμάμ Χομεϊνί Διεθνές Αεροδρόμιο και Μεχραμπάντ Διεθνές Αεροδρόμιο στην Τεχεράνη, καθώς και τα αεροδρόμια σε Μασχάντ, Μπιρτζάντ, Γκοργκάν και Ζαχεντάν, αναφέρει το Sky News.

    Μερική επαναλειτουργία και του εναέριου χώρου

    Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι το Ιράν έχει ήδη ανοίξει τμήματα του εναέριου χώρου του, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, επιτρέποντας σταδιακή επιστροφή των πολιτικών πτήσεων.

    Είχε κλείσει λόγω των αμερικανικών επιθέσεων

    Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη είχε προχωρήσει στο κλείσιμο του εναέριου χώρου για πολιτικές πτήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, ως απάντηση στην έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

    Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πλέον να αποκλιμακώνεται, καθώς η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, έχει συμβάλει στη μείωση του επιπέδου απειλής και στην επανεκκίνηση βασικών υποδομών.

  • 12:56 18/04/26

    Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Στο τραπέζι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

    Σε νέα φάση φαίνεται να περνούν οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, προγραμματίζεται δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ.

    Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές αναμένεται να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.

    Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον

    Μέχρι στιγμής, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

    Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να εγκαταλείψει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

    Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα

    Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει ο βασικός άξονας των διαβουλεύσεων, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

    Παρά τις διαφορές και την έλλειψη επίσημων ανακοινώσεων, οι επαφές στο Ισλαμαμπάντ εκτιμάται ότι αποτελούν κρίσιμο βήμα για την επανεκκίνηση ενός διαλόγου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη συμφωνία.

  • 12:11 18/04/26

    Πακιστάν: Διπλωματικές πρωτοβουλίες σε πολλαπλά μέτωπα για τον τερματισμό του πολέμου

    Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ολοκλήρωσε περιοδεία διπλωματικών επαφών σε τρεις χώρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

    «Αναχωρώ από την Αττάλεια (Τουρκία) (…) με ανανεωμένο ζήλο (…) να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σαρίφ, ο οποίος είχε προηγουμένως επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

    Τριήμερη επίσκεψη Μουνίρ στο Ιράν

    Την ίδια ώρα, ο πακιστανικός στρατός γνωστοποίησε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στο Ιράν, ενισχύοντας τις παράλληλες διπλωματικές κινήσεις του Ισλαμαμπάντ για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

    Επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους

    Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Μουνίρ είχε επαφές με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, με τον πακιστανικό στρατό να επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν στη διευκόλυνση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων… και στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας».

  • 11:48 18/04/26

    Το Ιράν κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Μόνο με έγκριση η διέλευση

    Περισσότερη σαφήνεια δίνεται στις δηλώσεις του ιρανικού στρατού, ο οποίος ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ επιστρέφουν σε «αυστηρό έλεγχο», σύμφωνα με το Sky News.

    Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB), αυτό σημαίνει ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός «είναι πλέον ξανά κλειστή και η διέλευση απαιτεί έγκριση από το Ιράν».

    Αντίδραση στον αμερικανικό αποκλεισμό

    Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι τα Στενά «επέστρεψαν στην προηγούμενη κατάσταση», καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

    Περιορισμένη διέλευση ακόμη και πριν

    Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά λίγο μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

    Αξιωματούχοι είχαν διευκρινίσει ότι η διέλευση επιτρεπόταν μόνο με ιρανική έγκριση και όχι για «εχθρικά» πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

    Στην πράξη, ωστόσο, ελάχιστα πλοία διέσχιζαν την περιοχή, με τις διαταραχές να επηρεάζουν σοβαρά την παγκόσμια οικονομία και να εκτοξεύουν τις τιμές ενέργειας.

    Από την προσωρινή επανεκκίνηση στο νέο «κλείσιμο»

    Το Ιράν είχε άρει προσωρινά τους περιορισμούς την προηγούμενη ημέρα, μετά την έναρξη 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

    Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ευχαριστήσει την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον δικό τους αποκλεισμό.

    Σύντομη αύξηση της κίνησης

    Η ναυσιπλοΐα είχε παρουσιάσει προσωρινή αύξηση το πρωί, σε αυτό που το Reuters χαρακτήρισε ως «την πρώτη σημαντική μετακίνηση πλοίων» από την έναρξη του πολέμου πριν από επτά εβδομάδες.

  • 11:11 18/04/26

    Βρετανία: Δεν έχει αποκατασταθεί η κανονική διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

    Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας, παρά την εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν.

    «Κρίσιμη διπλωματική στιγμή»

    «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη διπλωματική στιγμή, με την εκεχειρία πλέον σε ισχύ… αλλά δεν έχουμε ακόμη κανονική διέλευση από τα Στενά», δήλωσε στο Reuters, στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια της Τουρκίας.

    Έκκληση για πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

    Η Κούπερ κάλεσε την Τεχεράνη να επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη της διεθνούς ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση της διέλευσης είναι επείγουσα για την παγκόσμια οικονομία.

    Από την εκεχειρία σε μόνιμη ειρήνη

    Παράλληλα, τόνισε ότι η εκεχειρία θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια διαρκή ειρήνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή.

  • 10:15 18/04/26

    Άνοιξε μέρος του ιρανικού εναέριου χώρου

    Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

    «Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

    Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

     

     

  • 09:39 18/04/26

    Πακιστάν: Ο αρχηγός του στρατού ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στην Τεχεράνη με στόχο συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

    Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας, έχοντας συναντηθεί με κορυφαίους Ιρανούς ηγέτες και διαπραγματευτές στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

    Ρόλος διαμεσολαβητή ενόψει συνομιλιών

    Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ είχε σειρά επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ιράν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταδεικνύει την «ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν να διευκολύνει μια διαπραγματευτική λύση… και να προωθήσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», σύμφωνα με τους Times of Israel.

    Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει αναμενόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες.

  • 08:52 18/04/26

    Τα πρώτα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

    Λίγο μετά τις 8 π.μ. τοπικής ώρας, τα πρώτα πλοία φαίνεται να διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MarineTraffic.

    Διελεύσεις από Ομάν και Ιράν

    Στο νότιο τμήμα, τρία μικρά φορτηγά πλοία με σημαία Ινδίας και ένα ιστιοφόρο πέρασαν από τα ύδατα του Ομάν, αναφέρει το BBC.

    Στο βόρειο τμήμα, το δεξαμενόπλοιο ασφάλτου Black Maya, με σημαία Κουρασάο, διέσχισε τα ιρανικά ύδατα, ακολουθούμενο από το TRIMMU 3, δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου αερίου (LPG) με σημαία Χονγκ Κονγκ.

    Σχηματίζεται ουρά πλοίων

    Μια μικρή ουρά πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών μεγάλων δεξαμενόπλοιων LPG, φαίνεται πλέον να έχει αρχίσει να διέρχεται από την ιρανική πλευρά των Στενών.

  • 08:46 18/04/26

    Τραμπ: «Καμία περίπτωση» για διόδια στα Στενά του Ορμούζ

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο το Ιράν να επιβάλει διόδια ή περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

    Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε: «Όχι. Με τίποτα. Όχι. Όχι».

    «Δεν θα υπάρξουν διόδια»

    Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνδυασμός διοδίων και περιορισμών.

    «Όχι, δεν θα υπάρξουν διόδια», ανέφερε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

  • 07:40 18/04/26

    Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Τραμπ «ψευδείς»

    Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας του Ιράν στις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε στο X ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έκανε επτά ισχυρισμούς σε μία ώρα, και οι επτά εκ των οποίων ήταν ψευδείς».

    «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο και σίγουρα δεν θα καταφέρουν να φτάσουν πουθενά στις διαπραγματεύσεις με αυτά τα ψέματα», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ.

    Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι, με τη «συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού [των ΗΠΑ]», τα Στενά «δεν θα παραμείνουν ανοιχτά».

    Επανέλαβε σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «το αν τα Στενά είναι ανοιχτά ή κλειστά και οι κανονισμοί που τα διέπουν θα καθοριστούν επί τόπου, όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

    Και τα δύο σχόλια του Γκαλιμπάφ και του Μπαγκάι ήρθαν μετά από μια ανάρτηση στο X του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε ότι η «διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοία» μέσω των Στενών του Ορμούζ ήταν «εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας».

    Τα σχόλια του Araghchi προκάλεσαν κριτική από ορισμένα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι τον κάλεσαν να δώσεις διευκρινίσεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ: Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος —από την οποία σε κανονικές συνθήκες διακινείται το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου παγκοσμίως— είναι ξανά ανοιχτή, συμπίπτοντας με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι τα εμπορικά πλοία θα έχουν πρόσβαση για τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Παρά ταύτα, τα εμπορικά σκάφη παραμένουν διστακτικά να διασχίσουν το πέρασμα.

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου: Η ανακοίνωση αυτή -την οποία έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν δεν θα κλείσει ξανά τη διαδρομή- οδήγησε σε απότομη πτώση του κόστους τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, με τη μονάδα χονδρικής πώλησης αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο να πέφτει κάτω από τις 100 πένες για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες.

Κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο: Όπως περιγράψαμε παραπάνω, πολλά εξαρτώνται από τη 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου. Ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της. Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο κατευθύνθηκαν νότια προς τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να μην το πράξουν.

Είναι κοντά μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται «κοντά σε μια συμφωνία» με το Ιράν και ενδέχεται να μεταβεί στο Πακιστάν για να την υπογράψει. Παρόλα αυτά, παραμένουν δύο σημαντικά σημεία τριβής: Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της. Επιπλέον, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των Στενών θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, αξιωματούχοι στο Ιράν ανέφεραν ότι αυτό παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ ήραν προσωρινά και πάλι τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις τιμές.

