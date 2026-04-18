LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ: Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος —από την οποία σε κανονικές συνθήκες διακινείται το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου παγκοσμίως— είναι ξανά ανοιχτή, συμπίπτοντας με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι τα εμπορικά πλοία θα έχουν πρόσβαση για τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Παρά ταύτα, τα εμπορικά σκάφη παραμένουν διστακτικά να διασχίσουν το πέρασμα.

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου: Η ανακοίνωση αυτή -την οποία έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν δεν θα κλείσει ξανά τη διαδρομή- οδήγησε σε απότομη πτώση του κόστους τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, με τη μονάδα χονδρικής πώλησης αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο να πέφτει κάτω από τις 100 πένες για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες.

Κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο: Όπως περιγράψαμε παραπάνω, πολλά εξαρτώνται από τη 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου. Ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της. Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο κατευθύνθηκαν νότια προς τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να μην το πράξουν.

Είναι κοντά μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται «κοντά σε μια συμφωνία» με το Ιράν και ενδέχεται να μεταβεί στο Πακιστάν για να την υπογράψει. Παρόλα αυτά, παραμένουν δύο σημαντικά σημεία τριβής: Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της. Επιπλέον, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των Στενών θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, αξιωματούχοι στο Ιράν ανέφεραν ότι αυτό παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ ήραν προσωρινά και πάλι τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις τιμές.