Λίβανος: Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτήρια στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες κατεδαφίσεις το Σάββατο (18/04) στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας. Το γεγονός καταγράφει νέα ένταση στην περιοχή, παρά τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών.

Το λιβανέζικο πρακτορείο NNA μεταδίδει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με συστηματικό τρόπο. «Ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ», αναφέρει το NNA, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες κατεδαφίσεις σημειώθηκαν και σε άλλες παραμεθόριες πόλεις όπου βρίσκονται ισραηλινά στρατεύματα. Η πληροφορία αποτυπώνει την κλιμάκωση των ενεργειών στο πεδίο, παρά τη συμφωνημένη εκεχειρία.

Η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, η οποία βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, αποτέλεσε πρόσφατα πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν για ημέρες με φιλοϊρανούς μαχητές της Χεζμπολάχ, πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή. Το ιστορικό αυτό εξηγεί τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» που το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει στον νότο «θα συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές (από τη Χεζμπολάχ, σημείωση του συντάκτη), μεταξύ άλλων μέσω της καταστροφής σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια». Η τοποθέτηση αυτή καθορίζει τη συνέχιση των επιχειρήσεων παρά την εκεχειρία.