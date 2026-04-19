Λίβανος: Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτήρια στο νότιο τμήμα της χώρας

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

(AP Photo/Mohammed Zaatari)

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες κατεδαφίσεις το Σάββατο (18/04) στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας. Το γεγονός καταγράφει νέα ένταση στην περιοχή, παρά τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών.

Το λιβανέζικο πρακτορείο NNA μεταδίδει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με συστηματικό τρόπο. «Ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ», αναφέρει το NNA, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες κατεδαφίσεις σημειώθηκαν και σε άλλες παραμεθόριες πόλεις όπου βρίσκονται ισραηλινά στρατεύματα. Η πληροφορία αποτυπώνει την κλιμάκωση των ενεργειών στο πεδίο, παρά τη συμφωνημένη εκεχειρία.

Η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, η οποία βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, αποτέλεσε πρόσφατα πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν για ημέρες με φιλοϊρανούς μαχητές της Χεζμπολάχ, πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή. Το ιστορικό αυτό εξηγεί τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» που το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει στον νότο «θα συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές (από τη Χεζμπολάχ, σημείωση του συντάκτη), μεταξύ άλλων μέσω της καταστροφής σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια». Η τοποθέτηση αυτή καθορίζει τη συνέχιση των επιχειρήσεων παρά την εκεχειρία.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης