Βίντεο ντοκουμέντα από καταδίωξη σε Κηφισό και Αρτέμιδα – Έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα

Σκηνές έντονης αστυνομικής δράσης εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στην Αττική, καθώς οι αρχές κατέγραψαν καταδιώξεις υψηλών ταχυτήτων σε κεντρικούς δρόμους και προχώρησαν σε συλλήψεις οδηγών που αγνόησαν σήματα ελέγχου. Τα περιστατικά ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που προκαλεί η επικίνδυνη οδήγηση στην οδική ασφάλεια.

Στη λεωφόρο Κηφισού, τα ξημερώματα, ένας 46χρονος οδηγός κινήθηκε με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το όριο ανέρχεται στα 120. Η Τροχαία κατέγραψε ότι ο άνδρας πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα και έθετε σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντόπισαν το όχημα και ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση με μοτοσικλέτα και περιπολικό, πριν η επιχείρηση εξελιχθεί σε καταδίωξη. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο Περιστέρι και προχώρησαν σε έλεγχο του οδηγού. Ο έλεγχος με αλκοολόμετρο έδειξε ότι ο 46χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l.

Οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κατάσχεσαν το όχημα και οδήγησαν τον ίδιο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι αρχές κατέγραψαν δεύτερο περιστατικό στην Αρτέμιδα, όπου ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα σε στενούς δρόμους χωρίς να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας. Ο οδηγός αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών και προκάλεσε νέα καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τελικά τον νεαρό και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.