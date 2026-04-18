Βίντεο ντοκουμέντα από καταδίωξη σε Κηφισό και Αρτέμιδα – Έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Καταδίωξη, Κηφισός

Σκηνές έντονης αστυνομικής δράσης εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στην Αττική, καθώς οι αρχές κατέγραψαν καταδιώξεις υψηλών ταχυτήτων σε κεντρικούς δρόμους και προχώρησαν σε συλλήψεις οδηγών που αγνόησαν σήματα ελέγχου. Τα περιστατικά ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που προκαλεί η επικίνδυνη οδήγηση στην οδική ασφάλεια.

Στη λεωφόρο Κηφισού, τα ξημερώματα, ένας 46χρονος οδηγός κινήθηκε με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το όριο ανέρχεται στα 120. Η Τροχαία κατέγραψε ότι ο άνδρας πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα και έθετε σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντόπισαν το όχημα και ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση με μοτοσικλέτα και περιπολικό, πριν η επιχείρηση εξελιχθεί σε καταδίωξη. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο Περιστέρι και προχώρησαν σε έλεγχο του οδηγού. Ο έλεγχος με αλκοολόμετρο έδειξε ότι ο 46χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l.

Οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κατάσχεσαν το όχημα και οδήγησαν τον ίδιο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι αρχές κατέγραψαν δεύτερο περιστατικό στην Αρτέμιδα, όπου ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα σε στενούς δρόμους χωρίς να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας. Ο οδηγός αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών και προκάλεσε νέα καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τελικά τον νεαρό και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης