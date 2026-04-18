NYT: Το «πυρηνικό όπλο» που λέγεται Ορμούζ – Γιατί το Ιράν παραμένει ανίκητο μέσω της γεωγραφίας του

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: EPA

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξήγαγαν έναν πόλεμο με κύριο επιχείρημα την αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, η πραγματικότητα στο πεδίο αναδεικνύει έναν διαφορετικό, εξίσου ισχυρό «παίκτη»: τον έλεγχο της σημαντικότερης θαλάσσιας αρτηρίας του πλανήτη – τα Στενά του Ορμούζ.

LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έβαλε ένα οριστικό τέλος στην αυταπάτη, ότι το Ιράν είναι ανίσχυρο χωρίς πυρηνικά, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει στα χέρια του το απόλυτο στρατηγικό εγχειρίδιο για το μέλλον.

Μέχρι στιγμής, αποδεικνύεται ότι η γεωγραφική του θέση μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πόνο, ανεξάρτητα από την τύχη των πυρηνικών του φιλοδοξιών.

Η απόφαση του Ιράν να επιδείξει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ —το στρατηγικό σημείο από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου— έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία διεθνώς, με τις τιμές της βενζίνης, των λιπασμάτων και άλλων βασικών αγαθών να εκτοξεύονται, επισημαίνουν οι New York Times στην ανάλυσή τους.

Παράλληλα, έχει ανατρέψει τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αναγκάζοντας τους επιτελείς να αναζητούν στρατιωτικές λύσεις για την απόσπαση των Στενών από τον ιρανικό έλεγχο.

Αν και ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικά πλήγματα στην ηγετική δομή του Ιράν, στα μεγάλα πολεμικά του πλοία και στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, έκανε ελάχιστα για να περιορίσει την ικανότητά του να ελέγχει τα Στενά.

«Όλοι γνωρίζουν τώρα ότι αν υπάρξει μια σύγκρουση στο μέλλον, το κλείσιμο των Στενών θα είναι το πρώτο πράγμα στο ιρανικό εγχειρίδιο», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, πρώην επικεφαλής του κλάδου Ιράν της ισραηλινής στρατιωτικής αντικατασκοπείας και νυν συνεργάτης του Atlantic Council.

«Δεν μπορείς να νικήσεις τη γεωγραφία».

Η σύγχυση και τα μέσα ελέγχου

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή ότι τα Στενά —τα οποία αποκάλεσε «Στενά του Ιράν»— είναι «εντελώς ανοιχτά», ακολουθώντας την αντίστοιχη ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, ο στρατός του Ιράν επανήλθε το Σάββατο δηλώνοντας πως η θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή και βρίσκεται «πλέον υπό την αυστηρή διαχείριση και τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων».

Κάποιες ώρες αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσαν μια αυστηρή προειδοποίηση, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση πλοίου στην περιοχή θα θεωρείται εχθρική ενέργεια.


Το Ιράν δεν βασίζεται πλέον μόνο σε νάρκες. Διαθέτει drones αυτοκτονίας, πυραύλους μικρού βεληνεκούς αλλά και τον «Στόλο των Κουνουπιών».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Τεχεράνη διατηρεί ακόμα το 40% του οπλοστασίου των drones της και πάνω από το 60% των εκτοξευτών πυραύλων της — αρκετά για να κρατήσει όμηρο τη ναυσιπλοΐα στο μέλλον.

Η σημασία των Στενών δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Μόσχα.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, έγραψε στα social media: «Δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η ανακωχή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο — το Ιράν δοκίμασε τα πυρηνικά του όπλα. Ονομάζονται Στενά του Ορμούζ. Οι δυνατότητές τους είναι ανεξάντλητες».

Ο ναυτικός αποκλεισμός και ο πόλεμος των εντυπώσεων

Η στάση του Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να επιβάλει δικό του ναυτικό αποκλεισμό.

Η απάντηση του ιρανικού προξενείου στην Ινδία ήταν χαρακτηριστική, και ειρωνική: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος σε μπλοκάρει, δεν μπορείς απλώς να τον μπλοκάρεις κι εσύ».


Παρά την ειρωνική διάθεση του Ιράν, ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει τη χώρα, καθώς το θαλάσσιο εμπόριο αντιπροσωπεύει το 90% της οικονομικής του παραγωγής – περίπου 340 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Ωστόσο, στην τρέχουσα φάση της εκεχειρίας, καμία πλευρά δεν φαίνεται να επιθυμεί την κλιμάκωση.

«Μπορεί και οι δύο χώρες να βλέπουν ότι υπάρχει ένα πραγματικό παράθυρο για διαπραγματεύσεις και να μην θέλουν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο απόστρατος Ναύαρχος Κέβιν Ντόνεγκαν, πρώην διοικητής του αμερικανικού στόλου στη Μέση Ανατολή.

Από την πυρηνική αποτροπή στην αλλαγή καθεστώτος

Σύμφωνα με τον Σιτρίνοβιτς, η απόφαση της Τεχεράνης να μην κλείσει τα Στενά τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών», όταν Ισραήλ και ΗΠΑ χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, αντανακλούσε την επιφυλακτικότητα του εκλίποντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όμως, μετά τη δολοφονία του την πρώτη μέρα του τρέχοντος πολέμου, τα δεδομένα άλλαξαν.

Το Ιράν «είδε τον πόλεμο του Ιουνίου ως έναν ισραηλινό πόλεμο για τους δικούς του στρατηγικούς στόχους», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, προσθέτοντας για την τρέχουσα σύγκρουση: «Αυτός είναι ένας πόλεμος για την αλλαγή καθεστώτος».

Με την Τεχεράνη να έχει διασώσει το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου της σε κρύπτες και σπήλαια, το μήνυμα είναι σαφές: Ακόμα και χωρίς πυρηνικά, το Ιράν έχει τον τρόπο να παραλύσει τη διεθνή κοινότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης