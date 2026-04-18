NYT: Το «πυρηνικό όπλο» που λέγεται Ορμούζ – Γιατί το Ιράν παραμένει ανίκητο μέσω της γεωγραφίας του

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξήγαγαν έναν πόλεμο με κύριο επιχείρημα την αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, η πραγματικότητα στο πεδίο αναδεικνύει έναν διαφορετικό, εξίσου ισχυρό «παίκτη»: τον έλεγχο της σημαντικότερης θαλάσσιας αρτηρίας του πλανήτη – τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έβαλε ένα οριστικό τέλος στην αυταπάτη, ότι το Ιράν είναι ανίσχυρο χωρίς πυρηνικά, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει στα χέρια του το απόλυτο στρατηγικό εγχειρίδιο για το μέλλον.

Μέχρι στιγμής, αποδεικνύεται ότι η γεωγραφική του θέση μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πόνο, ανεξάρτητα από την τύχη των πυρηνικών του φιλοδοξιών.

Η απόφαση του Ιράν να επιδείξει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ —το στρατηγικό σημείο από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου— έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία διεθνώς, με τις τιμές της βενζίνης, των λιπασμάτων και άλλων βασικών αγαθών να εκτοξεύονται, επισημαίνουν οι New York Times στην ανάλυσή τους.

Παράλληλα, έχει ανατρέψει τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αναγκάζοντας τους επιτελείς να αναζητούν στρατιωτικές λύσεις για την απόσπαση των Στενών από τον ιρανικό έλεγχο.

Αν και ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικά πλήγματα στην ηγετική δομή του Ιράν, στα μεγάλα πολεμικά του πλοία και στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, έκανε ελάχιστα για να περιορίσει την ικανότητά του να ελέγχει τα Στενά.

«Όλοι γνωρίζουν τώρα ότι αν υπάρξει μια σύγκρουση στο μέλλον, το κλείσιμο των Στενών θα είναι το πρώτο πράγμα στο ιρανικό εγχειρίδιο», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, πρώην επικεφαλής του κλάδου Ιράν της ισραηλινής στρατιωτικής αντικατασκοπείας και νυν συνεργάτης του Atlantic Council.

«Δεν μπορείς να νικήσεις τη γεωγραφία».

Η σύγχυση και τα μέσα ελέγχου

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή ότι τα Στενά —τα οποία αποκάλεσε «Στενά του Ιράν»— είναι «εντελώς ανοιχτά», ακολουθώντας την αντίστοιχη ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, ο στρατός του Ιράν επανήλθε το Σάββατο δηλώνοντας πως η θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή και βρίσκεται «πλέον υπό την αυστηρή διαχείριση και τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων».

Κάποιες ώρες αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσαν μια αυστηρή προειδοποίηση, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση πλοίου στην περιοχή θα θεωρείται εχθρική ενέργεια.



Το Ιράν δεν βασίζεται πλέον μόνο σε νάρκες. Διαθέτει drones αυτοκτονίας, πυραύλους μικρού βεληνεκούς αλλά και τον «Στόλο των Κουνουπιών».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Τεχεράνη διατηρεί ακόμα το 40% του οπλοστασίου των drones της και πάνω από το 60% των εκτοξευτών πυραύλων της — αρκετά για να κρατήσει όμηρο τη ναυσιπλοΐα στο μέλλον.

Η σημασία των Στενών δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Μόσχα.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, έγραψε στα social media: «Δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η ανακωχή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο — το Ιράν δοκίμασε τα πυρηνικά του όπλα. Ονομάζονται Στενά του Ορμούζ. Οι δυνατότητές τους είναι ανεξάντλητες».

It’s not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain – Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026

Ο ναυτικός αποκλεισμός και ο πόλεμος των εντυπώσεων

Η στάση του Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να επιβάλει δικό του ναυτικό αποκλεισμό.

Η απάντηση του ιρανικού προξενείου στην Ινδία ήταν χαρακτηριστική, και ειρωνική: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος σε μπλοκάρει, δεν μπορείς απλώς να τον μπλοκάρεις κι εσύ».

The Strait of Hormuz isn’t social media. If someone blocks you, you can’t just block them back. — Iran Consulate – Hyderabad (@IraninHyderabad) April 14, 2026



Παρά την ειρωνική διάθεση του Ιράν, ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει τη χώρα, καθώς το θαλάσσιο εμπόριο αντιπροσωπεύει το 90% της οικονομικής του παραγωγής – περίπου 340 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Ωστόσο, στην τρέχουσα φάση της εκεχειρίας, καμία πλευρά δεν φαίνεται να επιθυμεί την κλιμάκωση.

«Μπορεί και οι δύο χώρες να βλέπουν ότι υπάρχει ένα πραγματικό παράθυρο για διαπραγματεύσεις και να μην θέλουν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο απόστρατος Ναύαρχος Κέβιν Ντόνεγκαν, πρώην διοικητής του αμερικανικού στόλου στη Μέση Ανατολή.

Από την πυρηνική αποτροπή στην αλλαγή καθεστώτος

Σύμφωνα με τον Σιτρίνοβιτς, η απόφαση της Τεχεράνης να μην κλείσει τα Στενά τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών», όταν Ισραήλ και ΗΠΑ χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, αντανακλούσε την επιφυλακτικότητα του εκλίποντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όμως, μετά τη δολοφονία του την πρώτη μέρα του τρέχοντος πολέμου, τα δεδομένα άλλαξαν.

Το Ιράν «είδε τον πόλεμο του Ιουνίου ως έναν ισραηλινό πόλεμο για τους δικούς του στρατηγικούς στόχους», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, προσθέτοντας για την τρέχουσα σύγκρουση: «Αυτός είναι ένας πόλεμος για την αλλαγή καθεστώτος».

Με την Τεχεράνη να έχει διασώσει το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου της σε κρύπτες και σπήλαια, το μήνυμα είναι σαφές: Ακόμα και χωρίς πυρηνικά, το Ιράν έχει τον τρόπο να παραλύσει τη διεθνή κοινότητα.