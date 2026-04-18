Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η 6χρονη κόρη τους κατέκτησε 4 μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική – ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ ιδιαίτερη ημέρα ήταν η σημερινή για τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλλούση καθώς η μεγαλύτερη κόρη τους, η 6χρονη Σοφία, έλαβε μέρος στους πρώτους της αγώνες στην ενόργανη γυμναστική.

Παρότι ήταν η πρώτη αγωνιστική της εμπειρία, η 6χρονη Σοφία εντυπωσίασε και κατέκτησε συνολικά 4 μετάλλια, δύο χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram ένα βίντεο με τις εμφανίσεις της κόρη τους, γράφοντας: «Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι. Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια. Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’ όλα. Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις».

