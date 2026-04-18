Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η 6χρονη κόρη τους κατέκτησε 4 μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Πολύ ιδιαίτερη ημέρα ήταν η σημερινή για τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλλούση καθώς η μεγαλύτερη κόρη τους, η 6χρονη Σοφία, έλαβε μέρος στους πρώτους της αγώνες στην ενόργανη γυμναστική.

Παρότι ήταν η πρώτη αγωνιστική της εμπειρία, η 6χρονη Σοφία εντυπωσίασε και κατέκτησε συνολικά 4 μετάλλια, δύο χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram ένα βίντεο με τις εμφανίσεις της κόρη τους, γράφοντας: «Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι. Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια. Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’ όλα. Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις».

Δείτε ην ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση:

 

 

 

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κωνσταντίνος Φραντζής: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά – ΦΩΤΟ

Ξεχωριστή περίοδο διανύει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνει πατέρας για ...
14:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία 3 χρόνια» – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 η Κ...
12:48 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νικόλ Κίντμαν: Συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της – «Το έμαθα λίγο πριν ανέβω στη σκηνή για να παραλάβω ένα βραβείο»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά στο Page Six, για τη μέρα που έμαθε ότι η μητέρα της είχε πεθάν...
11:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Θανάσης Πάτρας: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σύζυγό του – «Ήταν το χειρότερο από όλα…»

Στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη αλλά και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης