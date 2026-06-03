Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ και εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Συγκεκριμένα, το Brent έφτασε τα 97,05 δολάρια και το WTI τα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης 3/6, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
  • Η κλιμάκωση οφείλεται στα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ και στην εκτόξευση από το Ιράν πυραύλων και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
  • Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 1,09% στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο 1,08% στα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης 3/6, καθώς κλιμακώθηκαν το βράδυ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση από το Ιράν πυραύλων και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,05 δολάρια ή 1,09%, φθάνοντας στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 1,01 δολάριο ή 1,08%, φθάνοντας στα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.

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