Στενά του Ορμούζ: Ο «Στόλος των Κουνουπιών» του Ιράν που εκνευρίζει τον Τραμπ – Πλήγματα ακριβείας από «σμήνος» μικρών σκαφών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του τακτικού ναυτικού του Ιράν έχει καταστραφεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μια σκιώδης δύναμη συνεχίζει να προκαλεί τρόμο στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πρόκειται για τον «Στόλο των Κουνουπιών» (Mosquito Fleet) των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), μια δύναμη ταχύπλοων σκαφών που ειδικεύεται στον ανταρτοπόλεμο επιφανείας.

Η υποτίμηση της ιρανικής ισχύος

Αυτό που προκαλεί αναμφισβήτητη έκπληξη είναι η άγνοια που επέδειξε η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στο ιρανικό σθένος, σχολιάζουν οι Hindustan Times.

Η υποτίμηση αυτή έγινε εμφανής τόσο στις αερομαχίες όσο και στον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ένα μοτίβο που κυριαρχεί κατά τη διάρκεια των 50 ημέρων που διαρκεί η σύρραξη.

Ενώ είναι πλέον σαφές ότι τα χαμηλού κόστους ιρανικά drones Shahed, καθώς και τα εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας της Τεχεράνης, είναι ικανά να καταρρίψουν ακόμη και τα πιο προηγμένα αμερικανικά μαχητικά -συμπεριλαμβανομένων των F-35, ελάχιστα είναι γνωστά για το ιρανικό ναυτικό και τους παρακλάδια του.

Αντάρτες στη θάλασσα

Η φιλοσοφία των Φρουρών δεν βασίζεται σε κλασικές ναυμαχίες, αλλά σε χτυπήματα «hit-and-run», χρησιμοποιώντας την ταχύτητα και την ευελιξία.

«Το ναυτικό των IRGC λειτουργεί περισσότερο ως ανταρτοπόλεμος στη θάλασσα», εξηγεί ο Σαέιντ Γκόλκαρ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί.

«Εστιάζει στον ασύμμετρο πόλεμο, ειδικά στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Έτσι, αντί να βασίζεται σε μεγάλα πολεμικά πλοία και κλασικές ναυμαχίες, εξαρτάται από επιθέσεις “χτύπα και φύγε”», εξηγεί στους New York Times.

Ο ναύαρχος Γκάρι Ράουγκχεντ, πρώην αρχηγός των επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, προσθέτει: «Παραμένει μια αποδιοργανωτική δύναμη. Ποτέ δεν ήξερες ακριβώς τι ετοίμαζαν και ποιες ήταν οι προθέσεις τους».

Ένα αόρατο οπλοστάσιο

Σύμφωνα με τον στρατηγό Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, πάνω από το 90% του τακτικού ναυτικού του Ιράν βρίσκεται πλέον στον βυθό.

Ωστόσο, η κατάσταση με τον Στόλο των Φρουρών είναι διαφορετική.

Αν και εκτιμάται ότι το 50% των ταχύπλοων σκαφών τους έχει βυθιστεί, ο ακριβής αριθμός τους παραμένει μυστήριο, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες.

Τα σκάφη αυτά είναι συχνά πολύ μικρά για να εντοπιστούν από δορυφόρους και κρύβονται σε βαθιές σπηλιές κατά μήκος της βραχώδους ακτογραμμής.

Ο Φαρζίν Ναντίμι, ειδικός του Ινστιτούτο Ουάσιγκτον, επισημαίνει την ιδεολογική βάση αυτής της δύναμης.

«Το ναυτικό των IRGC πίστευε πάντα ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αναμέτρησης με τον “Μεγάλο Σατανά” και βρίσκεται σε συνεχή τριβή με τους Αμερικανούς στον Κόλπο», αναφέρει στους NYT.

Το ναυτικό σκέλος των IRGC δημιουργήθηκε γύρω στο 1986, μερικά χρόνια μετά την ίδρυση των χερσαίων δυνάμεων του σώματος.

Το κλείσιμο του Ορμούζ και η στάση Τραμπ

Το Σάββατο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «επέστρεψαν στην προηγούμενη κατάστασή τους» και βρίσκονται «υπό την αυστηρή διαχείριση και τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων» της χώρας, ακυρώνοντας τις πρότερες ελπίδες για άνοιγμα της διόδου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αν και αρχικά χαιρέτισε το άνοιγμα της διόδου, ξεκαθάρισε αργότερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει επικίνδυνη.

Μια απειλή που εξελίσσεται

Από τα πρώτα σκάφη αναψυχής εξοπλισμένα με RPG, το Ιράν έχει πλέον αναπτύξει σκάφη που φτάνουν τους 100 κόμβους (185 χλμ/ώρα), καθώς και drones που εκτοξεύονται από κρυφές τοποθεσίες στην ξηρά.

Τα σκάφη του «Στόλου των Κουνουπιών», εκμεταλλεύονται την επιτάχυνση και την ευελιξία τους για να συμπιέσουν τα χρονικά περιθώρια εμπλοκής.

Η επικινδυνότητα είναι τέτοια που ακόμα και τα πανίσχυρα αμερικανικά πολεμικά αποφεύγουν τις περιπολίες εντός των στενών ορίων του Ορμούζ, προτιμώντας να επιβάλλουν τον αποκλεισμό από τον Κόλπο του Ομάν ή την Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Defence Security Asia, αναλυτές που αξιολογούν τη μάχη σε περιορισμένα ύδατα επισημαίνουν ότι η πυκνότητα του «σμήνους» του «Mosquito Fleet» του Ιράν, σε στενά περάσματα, μπορεί να υπερκεράσει τους αλγόριθμους διάκρισης των αισθητήρων.

Σε έναν τόσο στενό χώρο, ο χρόνος προειδοποίησης για μια επίθεση είναι σχεδόν μηδενικός, καθιστώντας τον «Στόλο των Κουνουπιών» μια από τις πιο αποτελεσματικές δυνάμεις.

