Θρίλερ στο Κίεβο: Η αστυνομία «εξουδετέρωσε» τον ένοπλο στο σούπερ μάρκετ – Τουλάχιστον 5 νεκροί και 15 τραυματίες

Νεκρός από πυρά των ειδικών δυνάμεων της ουκρανικής αστυνομίας έπεσε ο ένοπλος που άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, αφού προηγουμένως είχε σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και είχε τραυματίσει ακόμη 15, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σε ένα περιστατικό που κράτησε σε ομηρία πολλούς πολίτες.

Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου στην περιοχή Χολοσίβσκι, με τις επίλεκτες δυνάμεις KORD να πραγματοποιούν έφοδο στο σούπερ μάρκετ Velmart, τερματίζοντας την απειλή έπειτα από μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Κλιμένκο, επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι οι δυνάμεις επενέβησαν αφού ο δράστης κράτησε ομήρους και άνοιξε πυρ ακόμη και κατά αστυνομικών.

Όπως δήλωσε: «Οι διαπραγματευτές επιχείρησαν προηγουμένως να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί».



Νωρίτερα, η αστυνομία του Κιέβου είχε ανακοινώσει ότι οι ειδικές δυνάμεις KORD ξεκίνησαν την έφοδο στο σούπερ μάρκετ Velmart, αφού οι διαπραγματεύσεις με τον δράστη απέτυχαν.

«Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί 5 άτομα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 15 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα παιδί 14 ετών και ένας φύλακας του καταστήματος.



Η επιχείρηση για την εξουδετέρωση του δράστη περιλάμβανε αποκλεισμό της περιοχής και ανάπτυξη πολλαπλών τακτικών μονάδων, με στόχο την προστασία των υπολοίπων ομήρων.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Αντρίι Τσαπλιένκο, η κατάσταση παρέμεινε κρίσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι αρχικές αναφορές της αστυνομίας έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό, με μεταγενέστερες ενημερώσεις από τις δημοτικές αρχές να ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post