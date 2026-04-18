Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υπεβλήθη σε εγχείρηση για ειλεό στον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, χειρουργήθηκε για ειλεό στον «Ευαγγελισμό», όπως γνωστοποίησε το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του Πρωθυπουργού εισήχθη την Παρασκευής στον «Ευαγγελισμό» με έντονο κοιλιακό άλγος και υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ταξίδευε οδικώς την Παρασκευή και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία. Μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους. Στην συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελίσμος», έχοντας οξύ πόνο στο στομάχι.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».