Νίκος Ανδρουλάκης: Στη Βαρκελώνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Η selfie με τον Πέδρο Σάντσεθ

Στην Βαρκελώνη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου διεξάγεται το εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, μια πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μοιράστηκε στα socia media, μια selfie με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία.

Στη Βαρκελώνη αυτό το διήμερο ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο κ.α.

