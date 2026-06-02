Γαλλία: Καραμπόλα 23 οχημάτων με περισσότερους από 30 τραυματίες – Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη καραμπόλα με 23 οχήματα συνέβη σήμερα, Τρίτη (2/6), στην Αντίμπ της νοτιοανατολικής Γαλλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 37 ατόμων. Ο οδηγός ενός φορτηγού, ο οποίος φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

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Ένα ημιρυμουλκούμενο φορτηγό προκάλεσε μεγάλη καραμπόλα στην οποία συμμετείχαν περίπου είκοσι οχήματα την Τρίτη στην Αντίμπ (Φωτογραφία: Dylan Meiffret)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη καραμπόλα στην οποία εμπλέκονται πάνω από 20 οχήματα συνέβη σήμερα, Τρίτη (2/6) στην Αντίμπ στη νοτιοανατολική Γαλλία.
  • Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος και κατεβαίνοντας μια κατηφόρα χωρίς φρένα.
  • Συνολικά 37 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ο οδηγός συνελήφθη και έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μεγάλη καραμπόλα στην οποία εμπλέκονται πάνω από 20 οχήματα συνέβη σήμερα, Τρίτη (2/6) στην Αντίμπ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του ημιρυμουλκούμενου, καθώς φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι.

Όπως αναφέρει η Le Figaro, επικαλούμενη στοιχεία από το συνδικάτο Unité 06, το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου φαίνεται να κατέβηκε μια κατηφόρα χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φρένα του.

Στη συνέχεια, συγκρούστηκε πρώτα με ένα περιπολικό, του οποίου οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, κυρίως στον αυχένα. Ακολούθησε σύγκρουση με άλλα 22 οχήματα. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα.

Πηγές: Le Figaro, BFM

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