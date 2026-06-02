Γαλλία: Καραμπόλα 23 οχημάτων με περισσότερους από 30 τραυματίες – Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη καραμπόλα στην οποία εμπλέκονται πάνω από 20 οχήματα συνέβη σήμερα, Τρίτη (2/6) στην Αντίμπ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του ημιρυμουλκούμενου, καθώς φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι.

Όπως αναφέρει η Le Figaro, επικαλούμενη στοιχεία από το συνδικάτο Unité 06, το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου φαίνεται να κατέβηκε μια κατηφόρα χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φρένα του.

⚠️ Un spectaculaire carambolage mettant en cause un poids lourd et 23 véhicules s’est produit vers 14h sur la route de Grasse au niveau du rond-point Weisweiller au nord d’#antibes 🚒 Les secours sont sur place.

Selon un premier bilan on dénombrerait 8 blessés légers.

À… pic.twitter.com/fazIF9KjOe — Antibes JLP (@antibes_jlp) June 2, 2026

Στη συνέχεια, συγκρούστηκε πρώτα με ένα περιπολικό, του οποίου οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, κυρίως στον αυχένα. Ακολούθησε σύγκρουση με άλλα 22 οχήματα. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα.

Πηγές: Le Figaro, BFM