Κίεβο: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση – Ο δράστης είναι «ταμπουρωμένος» σε σούπερ μάρκετ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Κίεβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, το Σάββατο, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία.

Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος εντός του καταστήματος, με την επιχείρηση σύλληψής του από τις ουκρανικές αρχές να παραμένει σε εξέλιξη. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.


Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Μια ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που άνοιξε πυρ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακούγονται επίσης πυροβολισμοί μέσα στο σούπερ μάρκετ», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν τραυματίες και αρκετοί νεκροί ως αποτέλεσμα της επίθεσης», τόνισε, ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτησή σου σημείωσε πως υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα θύματα.


Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικές μονάδες του Σώματος Ταχείας Αντίδρασης, με τις αρχές να επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

