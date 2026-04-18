Στέλιος Μάινας για τον «Άγιο Έρωτα»: «Αυτό που μου αρέσει στη σειρά είναι οι ανατροπές της» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέλιος Μάινας βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με αφορμή την είσοδο στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας». Μεταξύ άλλων ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που θα κάνει ως Λεωνίδας για τη Χλόη

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έναν τέτοιο χαρακτήρα και ο Δημήτρης Παπανικολάου, που ‘ναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, έχει τα εύσημα γιατί δεν λες εύκολα “ναι” σε έναν άνθρωπο που γίνεται μισητός στον δρόμο. Δηλαδή είναι φοβερό να παίζεις έναν κακό, έχει φοβερό ενδιαφέρον βέβαια αλλά από την άλλη είσαι δακτυλοδεικτούμενος» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Στέλιος Μάινας.

«Την Δευτέρα έχω το γύρισμα στο οποίο ανακαλύπτω ότι η Χλόη είναι κόρη του Μαρκόπουλου. Αυτό που μ’ αρέσει στη σειρά είναι οι ανατροπές της. Μ’ αρέσει να πηγαίνω σε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, ο “Άγιος έρωτας” έχει ενδιαφέρον πολύ. Δηλαδή είναι μια σειρά γεμάτη ανατροπές, ανθρώπινη» πρόσθεσε.

«Με εξαιρετικούς, βέβαια, ηθοποιούς. Ομολογουμένως οι ηθοποιοί πια πηγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, του θεάτρου, τους οποίους έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε στην τηλεόραση πια” συμπλήρωσε ο Στέλιος Μάινας.