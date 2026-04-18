Στέλιος Μάινας για τον «Άγιο Έρωτα»: «Αυτό που μου αρέσει στη σειρά είναι οι ανατροπές της» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Ο Στέλιος Μάινας βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με αφορμή την είσοδο στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας». Μεταξύ άλλων ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που θα κάνει ως Λεωνίδας για τη Χλόη

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έναν τέτοιο χαρακτήρα και ο Δημήτρης Παπανικολάου, που ‘ναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, έχει τα εύσημα γιατί δεν λες εύκολα “ναι” σε έναν άνθρωπο που γίνεται μισητός στον δρόμο. Δηλαδή είναι φοβερό να παίζεις έναν κακό, έχει φοβερό ενδιαφέρον βέβαια αλλά από την άλλη είσαι δακτυλοδεικτούμενος» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Στέλιος Μάινας.

«Την Δευτέρα έχω το γύρισμα στο οποίο ανακαλύπτω ότι η Χλόη είναι κόρη του Μαρκόπουλου. Αυτό που μ’ αρέσει στη σειρά είναι οι ανατροπές της. Μ’ αρέσει να πηγαίνω σε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, ο “Άγιος έρωτας” έχει ενδιαφέρον πολύ. Δηλαδή είναι μια σειρά γεμάτη ανατροπές, ανθρώπινη» πρόσθεσε.

«Με εξαιρετικούς, βέβαια, ηθοποιούς. Ομολογουμένως οι ηθοποιοί πια πηγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, του θεάτρου, τους οποίους έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε στην τηλεόραση πια” συμπλήρωσε ο Στέλιος Μάινας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κωνσταντίνος Φραντζής: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά – ΦΩΤΟ

Ξεχωριστή περίοδο διανύει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνει πατέρας για ...
14:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία 3 χρόνια» – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 η Κ...
12:48 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νικόλ Κίντμαν: Συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της – «Το έμαθα λίγο πριν ανέβω στη σκηνή για να παραλάβω ένα βραβείο»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά στο Page Six, για τη μέρα που έμαθε ότι η μητέρα της είχε πεθάν...
11:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Θανάσης Πάτρας: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σύζυγό του – «Ήταν το χειρότερο από όλα…»

Στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη αλλά και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης