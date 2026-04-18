Axios: 3 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Στον «αέρα» η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, συνοδεύοντας την κίνηση αυτή με σειρά επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αισιόδοξες προβλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μόλις λίγες ώρες νωρίτερα δήλωνε πως αναμένει συμφωνία «σε μία ή δύο ημέρες».

Στο στόχαστρο εμπορικά πλοία

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός του Σαββάτου, ενώ ο βρετανικός οργανισμός UKMTO εξέδωσε προειδοποιήσεις για επιθέσεις και ύποπτη δραστηριότητα.

Η UKMTO ανέφερε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «επλήγη από άγνωστο βλήμα» βορειοανατολικά του Ομάν, προκαλώντας ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια χωρίς να υπάρξει πυρκαγιά.



Η ίδια πηγή ανέφερε ότι σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ κατά δεξαμενόπλοιου.



Σύμφωνα με το TankerTrackers.com, δύο από τα πλοία που δέχθηκαν πυρά ήταν ινδικών συμφερόντων, με το ένα να μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού πετρελαίου.

According to two Channel 16 audio recordings captured today, two Indian vessels were forced back west out of the Strait of Hormuz by Iran’s Sepah (IRGC) Navy. Firing was involved. One of the vessels is an Indian-flagged VLCC supertanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil.… pic.twitter.com/c1uOvmKDNO — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 18, 2026



Καταγραφές από τις επιθέσεις αποκαλύπτουν πως σε ένα πλοίο δόθηκε αρχικά άδεια εισόδου στα Στενά και στη συνέχεια δέχθηκε πυρά, με τον κυβερνήτη να δηλώνει έντρομος πως το πλοίο κάνει αναστροφή.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα περίπου 3 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, αφού ο καπετάνιος ενός κρουαζιερόπλοιου εντόπισε «ένα πιτσίλισμα σε κοντινή απόσταση από το σκάφος».

Η Τεχεράνη καταγγέλλει «πειρατεία» από τις ΗΠΑ

Το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο Fars μετέδωσε την είδηση του κλεισίματος των Στενών, επικαλούμενο τη συνέχιση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιδίδονται σε ληστεία και θαλάσσια πειρατεία. Όσο οι ΗΠΑ δεν συμφωνούν στην πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία… η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της».

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι 23 πλοία έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις αμερικανικές οδηγίες για αναστροφή από την αρχή της εβδομάδας.

Littoral combat ship USS Canberra (LCS 30) patrols the Arabian Sea during the U.S. blockade. Since commencement of the blockade, 23 ships have complied with direction from U.S. forces to turn around. American forces are enforcing a maritime blockade against ships entering or… pic.twitter.com/PMIBOoeJXS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026

Στον «αέρα» η ειρηνευτική διαδικασία

Η νέα κλιμάκωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ επέμενε την Παρασκευή πως το Ιράν έχει αποδεχθεί βασικούς όρους, όπως τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου «για πάντα».