Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη: Οι δηλώσεις Μπακογιάννη, το τηλεφώνημα που δέχθηκε και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Μονόδρομος φαίνεται πως ήταν η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η δημόσια συζήτηση για το πτυχίο του και τον διορισμό του δεν έλεγε να κοπάσει, προκαλώντας συνεχή πολιτική φθορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση είχε αυξηθεί κατακόρυφα τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε η επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεταξύ στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κ. Λαζαρίδη, κατά την οποία φέρεται να του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του και να προετοιμάσει σχετική δήλωση.

Όπως και έγινε. Με μία μακροσκελή δήλωση ο κ. Λαζαρίδης γνωστοποίησε την παραίτησή του, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει την κυβέρνηση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αντικαταστάτη του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται από τη Δευτέρα.

Η δήλωση παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη

«Η παραίτησή μου δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη» αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης.

«Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το «πόθεν έσχες» μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ», προσθέτει ο κ. Λαζαρίδης και καταλήγει: «Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

Η συνέντευξη που προκάλεσε δυσαρέσκεια

Ο Μακάριος Λαζαρίδης δέχθηκε σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τις τοποθετήσεις του μετά την αποκάλυψη του θέματος, ενώ ακόμη και στελέχη της ΝΔ είχαν κρατήσει αποστάσεις, όπως ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν όλες τις τελευταίες μέρες πριν και μετά το Πάσχα ήταν σε πολλά σημεία αντιφατικές μεταξύ τους, για να καταλήξουμε στη χθεσινή ανακοίνωση. Αυτό νομίζω επιβεβαιώνει και τη δική μου επιφυλακτικότητα από την αρχή ότι ζητούσα καθαρές απαντήσεις οι οποίες δεν είχαν δοθεί».

Ιδιαίτερα αρνητικά είχε σχολιαστεί μάλιστα η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κ. Λαζαρίδης στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV για να δώσεις εξηγήσεις. Εξηγήσεις που όχι απλά δεν έπεισαν, αλλά μάλλον οδήγησαν σε αντίθετα αποτελέσματα, ξεσηκώνοντας νέα θύελλα αντιδράσεων. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ίδιος προχώρησε σε γραπτή δήλωση ζητώντας συγγνώμη, τόσο για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε όσο και για το ύφος του, ενώ δήλωσε διατεθειμένος να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Χαρακτηριστική ήταν το πρωί του Σαββάτου επίσης η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία εκτίμησε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να παραιτηθεί διευκολύνοντας τον Πρωθυπουργό και το κόμμα.

«Όλη αυτή ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει κόστος για εμάς, μας έχει στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος», τόνισε η κ. Μπακογιάννη μιλώντας στο MEGA. «Αυτό που συνέβη, έγινε πριν από 20 χρόνια και είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη» είπε η βουλευτής της ΝΔ.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια, εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το ζήτημα για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του», ανέφερε, ενώ ερωτηθείσα εάν εννοεί πως πρέπει να παραιτηθεί απάντησε: «Ναι. νομίζω και για την προστασία του ίδιου».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του. «Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».

«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε. Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;» τονίζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη. Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σημειώνει το ΚΚΕ.

«Τελικά η “διευκόλυνση” του κ. Λαζαρίδη που ζήτησε η κ. Μπακογιάννη αφορά μόνο την παραίτηση από την θέση του υπουργού!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και προσθέτει: «Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση διότι εφόσον αποδείχτηκαν τα “πεπραγμένα” Λαζαρίδη, ο οποίος έπρεπε να παραιτηθεί από το 2025 από τη θέση του βουλευτή, όταν η Ελληνική Λύση αποκάλυψε την υπόθεση, σήμερα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής, επιστρέφοντας πίσω το σύνολο των χρημάτων που έχει λάβει».

«Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέματα του Μ. Λαζαρίδη. Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι «ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν». Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης και συμπληρώνει: «Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα. Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο».

«Το ΙΕΚ Μητσοτάκη απέλυσε εν τέλει τον “άριστο” Μακάριο Λαζαρίδη που εξέθεσε ολόκληρο το οικοδόμημα της δήθεν αξιοκρατίας, με το οποίο η εγκληματική οργάνωση του Μαξίμου κυβερνά. Λύγισε υπό το βάρος της κατακραυγής για τις αυθαιρεσίες, τα σκάνδαλα και τη γαλάζια αλαζονεία. Όπως αποδείχθηκε, στο πρωθυπουργικό επιτελείο το σκέφτηκαν, το ξανασκέφτηκαν, αλλά το μπάζωμα του ψευδοπτυχίου δεν τους βγήκε. Πώς άραγε, από το “δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του υπουργού Λαζαρίδη” για το οποίο διαβεβαίωνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο μόλις 24ώρα πριν, φτάσαμε στην αναγκαστική παραίτηση;» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη» και προσθέτει: «Είναι σαφές ότι έχει χαθεί η όποια συνοχή στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Μια παραίτηση με εξώφθαλμη καθυστέρηση δεν είναι αρκετή. Η δυσωδία από τη σήψη απλώνεται παντού. Οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν ξεπεράσει το όριο της ύβρεως και βρίσκονται στο στάδιο της άτης. Επίκειται η νέμεσις και οσονούπω η ώρα της τίσεως, της εκλογικής συντριβής τους και της τιμωρίας τους από τον ελληνικό λαό. Η ΝΙΚΗ θα σταθεί μαχόμενη στο πλευρό του απλού πολίτη που πίστεψε το συνονθύλευμα των ψευδοαρίστων και σήμερα νιώθει προδομένος. Η ΝΙΚΗ, το Πατριωτικό Κίνημα της αλήθειας και της διαφάνειας, αγωνίζεται άοκνα για τα όνειρα των νέων παιδιών που μοχθούν για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας που τους αξίζει».