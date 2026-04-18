Περίεργη υπόθεση με νεογέννητο στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη – Τους ασκήθηκε δίωξη για εμπορία ανθρώπων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

βρέφος βρέφη
Φωτογραφία: Unpslash

Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε μία περίεργη υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 48χρονο ημεδαπό και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή, μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

Οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες των εργαζομένων της κλινικής, οι οποίο προχώρησαν σε καταγγελία.

Κακουργηματική δίωξη

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας φέρει τη δικηγορική ιδιότητα.

Το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

