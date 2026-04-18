Κολωνός: Τι ερευνούν οι αρχές για τη φωτιά με δύο νεκρούς στον Κολωνό – «Άκουσα να φωνάζει βοήθεια»

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας και μία γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ άλλες δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Άργους και Πλάτωνος και επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικό διαμέρισμα στον ίδιο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν τα δύο σπίτια, ενώ κάηκαν τέντες διαμερισμάτων στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν για τουλάχιστον τρεις ώρες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Συνολικά συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων ενοίκων από το κτίριο.

Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας ξύπνησαν έντρομοι και έτρεξαν να βγουν στον δρόμο για να γλιτώσουν από τη φωτιά, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με ίδια μέσα μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν φωνές από το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Άκουσα βοήθεια. Φωνάζω την αστυνομία, γιατί λέω κάτι γίνεται, μπορεί να σκοτώνονται, να τσακώνονται πάνω ή οτιδήποτε. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την αστυνομία και λέω “ελάτε γρήγορα”. Άκουγα να σπάνε και πράγματα. Βγαίνω στο μπαλκόνι και ήταν ντουμάνι. Κοιτάζω την τέντα και είχε πάρει φωτιά. Πήρα αμέσως την πυροσβεστική και βλέπω ότι η φωτιά είχε φτάσει και σε μένα στον δεύτερο όροφο. Τρέχαμε όλοι πανικόβλητοι να φύγουμε» ανέφερε κάτοικος της πολυκατοικίας.

«Ξύπνησα από τον καπνό. Με χωρίζει ένα διαμέρισμα από το καμένο» δήλωσε άλλος κάτοικος της πολυκατοικίας.

Νεκροί ένας άνδρας και η σύντροφός του

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά, εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας περίπου 45-50 ετών, ενώ στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η σύντροφός του, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία επίσης κατέληξε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 νεκρό βρέθηκε και ένα σκυλάκι.

«Ήξερα ότι στο διαμέρισμα αυτό έμενε ο άνδρας με τη γιαγιά του, αλλά δεν ξέρω ποιοι ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Απ’ ό,τι ακούγεται ήταν αυτός και μία φίλη του» ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Η πολυκατοικία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του διαμερίσματος, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, πχ διαρροή αερίου, αλλά ακόμη και να προκλήθηκε η φωτιά από τσιγάρο. Παράλληλα, μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι στον χώρο υπήρχαν πολλά παλιά αντικείμενα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

«Όπως είναι το σπίτι, οτιδήποτε τσαφ να συνέβαινε, θα γινόταν λαμπάδα γιατί υπήρχαν σκουπίδια μέχρι το πάνω μέρος του κασώματος, από τις πόρτες, και είχαν ένα μικρό διαδρομάκι που περνούσαν» υποστήριξε κάτοικος.