Κολωνός: Τι ερευνούν οι αρχές για τη φωτιά με δύο νεκρούς στον Κολωνό – «Άκουσα να φωνάζει βοήθεια»

Στεφανία Κασίμη

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας και μία γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ άλλες δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Άργους και Πλάτωνος και επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικό διαμέρισμα στον ίδιο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν τα δύο σπίτια, ενώ κάηκαν τέντες διαμερισμάτων στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

φωτιά Κολωνός
φωτιά Κολωνός

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν για τουλάχιστον τρεις ώρες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Συνολικά συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων ενοίκων από το κτίριο.

Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας ξύπνησαν έντρομοι και έτρεξαν να βγουν στον δρόμο για να γλιτώσουν από τη φωτιά, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με ίδια μέσα μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν φωνές από το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

φωτιά Κολωνός

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Άκουσα βοήθεια. Φωνάζω την αστυνομία, γιατί λέω κάτι γίνεται, μπορεί να σκοτώνονται, να τσακώνονται πάνω ή οτιδήποτε. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την αστυνομία και λέω “ελάτε γρήγορα”. Άκουγα να σπάνε και πράγματα. Βγαίνω στο μπαλκόνι και ήταν ντουμάνι. Κοιτάζω την τέντα και είχε πάρει φωτιά. Πήρα αμέσως την πυροσβεστική και βλέπω ότι η φωτιά είχε φτάσει και σε μένα στον δεύτερο όροφο. Τρέχαμε όλοι πανικόβλητοι να φύγουμε» ανέφερε κάτοικος της πολυκατοικίας.

«Ξύπνησα από τον καπνό. Με χωρίζει ένα διαμέρισμα από το καμένο» δήλωσε άλλος κάτοικος της πολυκατοικίας.

φωτιά Κολωνός

Νεκροί ένας άνδρας και η σύντροφός του

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά, εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας περίπου 45-50 ετών, ενώ στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η σύντροφός του, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία επίσης κατέληξε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 νεκρό βρέθηκε και ένα σκυλάκι.

«Ήξερα ότι στο διαμέρισμα αυτό έμενε ο άνδρας με τη γιαγιά του, αλλά δεν ξέρω ποιοι ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Απ’ ό,τι ακούγεται ήταν αυτός και μία φίλη του» ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Η πολυκατοικία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.  Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του διαμερίσματος, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, πχ διαρροή αερίου, αλλά ακόμη και να προκλήθηκε η φωτιά από τσιγάρο. Παράλληλα, μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι στον χώρο υπήρχαν πολλά παλιά αντικείμενα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

«Όπως είναι το σπίτι, οτιδήποτε τσαφ να συνέβαινε, θα γινόταν λαμπάδα γιατί υπήρχαν σκουπίδια μέχρι το πάνω μέρος του κασώματος, από τις πόρτες, και είχαν ένα μικρό διαδρομάκι που περνούσαν» υποστήριξε κάτοικος.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης