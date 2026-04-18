Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Ζαρουρί αλλά με Κοντούρη στο «αιώνιο ντέρμπι» οι Πράσινοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Ζαρουρί

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα των πλέι οφ απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ζαρουρί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, δεν προπονήθηκε κι όπως ήταν φυσικό έμεινε εκτός αποστολής, αντίθετα με τον Κοντούρη που θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο Τζούριτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό κι έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Στα της σημερινής προπόνησης, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Αναλυτικά, την αποστολή του «τριφυλλιού» συγκροτούν οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

 

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
22:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές και κόσμο, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη»

Να… προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του στο έδαφος, θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις πρώτες...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης