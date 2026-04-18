Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Ζαρουρί αλλά με Κοντούρη στο «αιώνιο ντέρμπι» οι Πράσινοι

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα των πλέι οφ απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ζαρουρί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, δεν προπονήθηκε κι όπως ήταν φυσικό έμεινε εκτός αποστολής, αντίθετα με τον Κοντούρη που θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο Τζούριτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό κι έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Στα της σημερινής προπόνησης, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Αναλυτικά, την αποστολή του «τριφυλλιού» συγκροτούν οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.