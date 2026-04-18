Κοζάνη: Αυτεπάγγελτη μήνυση σε βάρος 20χρονου για τον τραυματισμός της 17χρονης – Στο μικροσκόπιο τα βίντεο από το περιστατικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

νοσοκομείο Παπανικολάου

Αυτεπάγγελτη μήνυση σχηματίστηκε σε βάρος 20χρονου, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Κοζάνης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σε σταθερή κατάσταση η 17χρονη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 17χρονη νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η ανήλικη κοπέλα έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου.

Υπενθυμίζεται ότι η μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης διασκέδαζε με φίλους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: Είτε πρόκειται για πτώση είτε για σπρώξιμο από άλλο άτομο. Αρχικά μεταφέρθηκε σε κατάσταση σύγχυσης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βιντεοληπτικό υλικό

Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ αρκετοί μάρτυρες έχουν καταθέσει, όπως και οι γονείς της 17χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 20χρόνος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να την έσπρωξε. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην προανακριτική διαδικασία, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της νεαρής, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

