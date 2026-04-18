Λαβρόφ: Να ξεκινήσει διάλογος ΗΠΑ – Ρωσίας για το μέλλον των οικονομικών τους σχέσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, από σύνοδο που πραγματοποιείται στην Αττάλεια της Τουρκίας, ότι έχει φτάσει η στιγμή για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πώς η Ουάσινγκτον αντιλαμβάνεται τις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα, σύμφωνα με το Reuters.

Παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών

Ο ίδιος επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν θα είναι εύκολος.

Σχόλιο για το ΝΑΤΟ

Παράλληλα, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ «δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή του», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Συμμαχίας.