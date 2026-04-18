Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα – Βίντεο

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 18/4, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον Κολωνό.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο γυναίκες από υπερκείμενο όροφο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι υπόλοιποι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν από τα διαμερίσματά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 5.20 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ενώ άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για αναμμένο τσιγάρο που προκάλεσε την πυρκαγιά.