Σήμερα με τη Realnews: Δύο αλήθειες και ένας φόνος – Η οικονόμος της Agatha Christie ερευνά ένα δείπνο γεμάτο μυστήριο – Από τη συγγραφέα  best seller των «New York Times», Colleen Cambridge

Ενώ η διάσημη εργοδότριά της –η συγγραφέας Άγκαθα Κρίστι– έχει επιστρέψει περιχαρής στο Μαλόουαν Χολ και παλεύει με τη συγγραφή του μυθιστορήματος «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές», η Φιλίντα ανακαλύπτει ότι οι υπηρεσίες της ως ντετέκτιβ έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω της φήμης της.

Η συντετριμμένη Βέρα Ρόλινγκμπροκ υποψιάζεται ότι ο σύζυγός της την απατά και προσκαλεί τη Φιλίντα σε δείπνο για να παρατηρήσει τη συμπεριφορά του, ειδικά απέναντι σε κάποια Τζινέβρα Μπλάστγουικ.

Αυτό, όμως, που όντως παρατηρεί στο δείπνο είναι ότι η Τζινέβρα διψά για προσοχή, σε αντίθεση με την ντροπαλή αδελφή της, την Έθελ. Η Τζινέβρα παρουσιάζει ένα παιχνίδι που λέγεται «Δύο αλήθειες κι ένα ψέμα», και μία από τις αμφισβητούμενες δηλώσεις της είναι ότι κάποτε υπήρξε μάρτυρας φόνου. Μόλις ακούν αυτόν τον τολμηρό ισχυρισμό οι καλεσμένοι, αντιδρούν με δυσπιστία και τη βομβαρδίζουν με ερωτήσεις. Η Τζινέβρα παραμένει μυστικοπαθής και δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αλλά επιμένει ότι δεν ήταν αυτό το ψέμα.

Το επόμενο πρωί η Φιλίντα μαθαίνει ότι η δύστυχη Έθελ παρασύρθηκε σκόπιμα από αυτοκίνητο το προηγούμενο βράδυ την ώρα που επέστρεφε για ανεξήγητο λόγο πεζή από το δείπνο. Φοβάται ότι ίσως ο στόχος να ήταν η Τζινέβρα, κάτι που σημαίνει ότι κάποιος από τους συνδαιτυμόνες στο δείπνο είναι ο δολοφόνος. Ανατριχιαστική σκέψη.

Αφού η Τζινέβρα βρίσκεται σε προφανή κίνδυνο και ο επιθεωρητής Κορκ προχωρά με αργά βήματα ως συνήθως, η Φιλίντα αναλαμβάνει να ανακαλύψει τον δολοφόνο. Θα χρειαστεί να ανακρίνει τηνΤζινέβ ρα και τους καλεσμένους, καθώς και να διερευνήσει τυχόν αιφνίδιους θανάτους ή εξαφανίσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Και αν είναι έξυπνη, θα πρέπει να προσέξει πολύ πριν διασχίσει τον δρόμο…

