Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Η κυρία που έκανε τις αναφορές είναι ιατρός στο Νοσοκομείο» λέει ο Κουσουλός – Η απάντηση Γεωργιάδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Πέτρος Κουσουλός, Άδωνις Γεωργιάδης

Τη δική του απάντηση για την γυναίκα που εμφανίστηκε στη «Νύχτα Αποκαλύψεων» ως νοσηλεύτρια και διατύπωσε καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, με αφορμή τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, έδωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής, Πέτρος Κουσουλός.

«Η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Η “Νύχτα Αποκαλύψεων” λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος. Η ίδια ζήτησε να βγει στην εκπομπή» αναφέρει ο Πέτρος Κουσουλός, σε ανάρτησή του, με την οποία απαντάει στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ανάρτηση του Πέτρου Κουσουλού:

«Αγαπητέ Άδωνι Γεωργιάδη

Η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Η “Νύχτα Αποκαλύψεων” λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος. Η ίδια ζήτησε να βγει στην εκπομπή την Τέταρτη το βράδυ. Για να μην μακρηγορούμε! Το πρόσωπο που προέβη στις σχετικές αναφορές είναι υπαρκτό και έχει πλήρη γνώση των περιστατικών που περιέγραψε. Η επιλογή του τρόπου εμφάνισής του έγινε για λόγους προστασίας, όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η αποδόμηση των μαρτυριών, αλλά η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης, με διαφάνεια και θεσμική υπευθυνότητα.

Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και τον πολίτη — και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε»

 

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

«Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάτω από την ανάρτηση του παρουσιαστή.

Και πρόσθεσε: «Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».

«Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

 

