Μακρόν: «Η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τη δολοφονία ενός Γάλλου κυανόκρανου στον Λίβανο» – 3 τραυματίες στην επίθεση

Σε μια σημαντική καταγγελία προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατονομάζοντας τη Χεζμπολάχ ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο, η οποία κόστισε τη ζωή σε έναν Γάλλο στρατιώτη και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τριών.

«Όλα δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ φέρει την ευθύνη για αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Μακρόν μέσω της πλατφόρμας X, καλώντας παράλληλα τις αρχές του Λιβάνου να συλλάβουν άμεσα τους δράστες.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL. Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués. La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της UNIFIL, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο χωριό Γκαντουρίγια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για την αποκατάσταση της πρόσβασης σε απομονωμένες θέσεις του ΟΗΕ.

This morning, a UNIFIL patrol clearing explosive ordnance along a road in the village of Ghanduriyah to re-establish links with isolated UNIFIL positions came under small-arms fire from non-state-actors. — UNIFIL (@UNIFIL_) April 18, 2026



«Σήμερα το πρωί, μια περίπολος της UNIFIL που προέβαινε σε εκκαθάριση εκρηκτικών μηχανισμών κατά μήκος ενός δρόμου στο χωριό Γκαντουρίγια […] δέχθηκε πυρά από ελαφρά όπλα από μη κρατικούς φορείς. Τραγικά, ένας ειρηνευτής υπέκυψε στα τραύματά του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δύο εξ αυτών σοβαρά», αναφέρει η δύναμη του ΟΗΕ.

Καταδίκη και έρευνες

Η UNIFIL, αν και στις επίσημες αναφορές της χρησιμοποιεί τον όρο «μη κρατικοί φορείς» για να περιγράψει την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση, σημείωσε πως η αρχική αξιολόγηση δείχνει τα πυρά να προέρχονται από τη Χεζμπολάχ.

Η ειρηνευτική δύναμη καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια.

«[Η UNIFIL] καταδικάζει αυτή την εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτών που εκτελούσαν τα καθήκοντα της αποστολής τους. Το έργο των ομάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών είναι ζωτικής σημασίας στην περιοχή επιχειρήσεων της αποστολής, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες».

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα «για τον προσδιορισμό των συνθηκών γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό».