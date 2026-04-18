Μακρόν: «Η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τη δολοφονία ενός Γάλλου κυανόκρανου στον Λίβανο» – 3 τραυματίες στην επίθεση

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

UNIFIL LEBANON

Σε μια σημαντική καταγγελία προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατονομάζοντας τη Χεζμπολάχ ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο, η οποία κόστισε τη ζωή σε έναν Γάλλο στρατιώτη και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τριών.

«Όλα δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ φέρει την ευθύνη για αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Μακρόν μέσω της πλατφόρμας X, καλώντας παράλληλα τις αρχές του Λιβάνου να συλλάβουν άμεσα τους δράστες.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της UNIFIL, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο χωριό Γκαντουρίγια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για την αποκατάσταση της πρόσβασης σε απομονωμένες θέσεις του ΟΗΕ.


«Σήμερα το πρωί, μια περίπολος της UNIFIL που προέβαινε σε εκκαθάριση εκρηκτικών μηχανισμών κατά μήκος ενός δρόμου στο χωριό Γκαντουρίγια […] δέχθηκε πυρά από ελαφρά όπλα από μη κρατικούς φορείς. Τραγικά, ένας ειρηνευτής υπέκυψε στα τραύματά του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δύο εξ αυτών σοβαρά», αναφέρει η δύναμη του ΟΗΕ.

Καταδίκη και έρευνες

Η UNIFIL, αν και στις επίσημες αναφορές της χρησιμοποιεί τον όρο «μη κρατικοί φορείς» για να περιγράψει την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση, σημείωσε πως η αρχική αξιολόγηση δείχνει τα πυρά να προέρχονται από τη Χεζμπολάχ.

Η ειρηνευτική δύναμη καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια.

«[Η UNIFIL] καταδικάζει αυτή την εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτών που εκτελούσαν τα καθήκοντα της αποστολής τους. Το έργο των ομάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών είναι ζωτικής σημασίας στην περιοχή επιχειρήσεων της αποστολής, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες».

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα «για τον προσδιορισμό των συνθηκών γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

