Τεχεράνη: «Η διαχείριση του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν» – Σκληρή απάντηση στις «ψευδαισθήσεις» Τραμπ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP

Σε μια κλιμάκωση της ρητορικής της, η ηγεσία της Τεχεράνης έστειλε το Σάββατο ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και προειδοποιώντας για ολοκληρωτική απάντηση σε περίπτωση επιστροφής στον πόλεμο.

LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αρέφ: «Η διαχείριση του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν»

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει από τα «κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν. Είτε θα μας δώσουν τα δικαιώματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε θα τα πάρουμε στο πεδίο», είπε σύμφωνα με το Mehr.

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, πρόσθεσε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει το δικαίωμα διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή στο πεδίο».


Ο Ιρανός Αντιπρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του ως στερούμενες σοβαρότητας.

«Οι δηλώσεις του Τραμπ βασίζονται σε ρητορική, ψέματα και ψευδαισθήσεις που δεν απαιτούν λογοδοσία», τόνισε.

Χατιμπζαντέχ: «Θα απαντήσουμε με όλη μας την ισχύ»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ο οποίος κατηγόρησε την αμερικανική πλευρά για τις «υπερβολικές απαιτήσεις» της, οι οποίες στέκονται εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

«Ο Τραμπ μιλάει πολύ και κάνει αντιφατικές δηλώσεις. Οι υπερβολικές απαιτήσεις της Αμερικής αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Η ημερομηνία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστεί», σημείωσε σύμφωνα με το Fars.


Κλείνοντας με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής εμπλοκής, ο Ιρανός διπλωμάτης τόνισε: «Ο πόλεμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία θετική λύση. Η Αμερική πρέπει να γνωρίζει ότι η εποχή της αποικιοκρατίας έχει τελειώσει. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο, θα απαντήσουμε με όλη μας την ισχύ».

«Δεν παραδίδουμε την “πυρηνική σκόνη”»

Ο Χατιμπζαντέχ, μιλώντας στο Associated Press, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν προτίθεται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

Τόνισε πως οι Ιρανοί δεν είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με τις ΗΠΑ, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι Αμερικανοί «δεν έχουν εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική τους θέση».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης