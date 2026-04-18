Τεχεράνη: «Η διαχείριση του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν» – Σκληρή απάντηση στις «ψευδαισθήσεις» Τραμπ

Σε μια κλιμάκωση της ρητορικής της, η ηγεσία της Τεχεράνης έστειλε το Σάββατο ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και προειδοποιώντας για ολοκληρωτική απάντηση σε περίπτωση επιστροφής στον πόλεμο.

Αρέφ: «Η διαχείριση του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν»

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει από τα «κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν. Είτε θα μας δώσουν τα δικαιώματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε θα τα πάρουμε στο πεδίο», είπε σύμφωνα με το Mehr.

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, πρόσθεσε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει το δικαίωμα διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή στο πεδίο».



Ο Ιρανός Αντιπρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του ως στερούμενες σοβαρότητας.

«Οι δηλώσεις του Τραμπ βασίζονται σε ρητορική, ψέματα και ψευδαισθήσεις που δεν απαιτούν λογοδοσία», τόνισε.

Χατιμπζαντέχ: «Θα απαντήσουμε με όλη μας την ισχύ»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ο οποίος κατηγόρησε την αμερικανική πλευρά για τις «υπερβολικές απαιτήσεις» της, οι οποίες στέκονται εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

«Ο Τραμπ μιλάει πολύ και κάνει αντιφατικές δηλώσεις. Οι υπερβολικές απαιτήσεις της Αμερικής αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Η ημερομηνία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστεί», σημείωσε σύμφωνα με το Fars.



Κλείνοντας με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής εμπλοκής, ο Ιρανός διπλωμάτης τόνισε: «Ο πόλεμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία θετική λύση. Η Αμερική πρέπει να γνωρίζει ότι η εποχή της αποικιοκρατίας έχει τελειώσει. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο, θα απαντήσουμε με όλη μας την ισχύ».

«Δεν παραδίδουμε την “πυρηνική σκόνη”»

Ο Χατιμπζαντέχ, μιλώντας στο Associated Press, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν προτίθεται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

Τόνισε πως οι Ιρανοί δεν είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με τις ΗΠΑ, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι Αμερικανοί «δεν έχουν εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική τους θέση».