Φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα

Ήχησε το 112 για τη φωτιά που καίει από το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Απριλίου στην περιοχή Άμπελος στην Ακράτα Αχαΐας.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδος, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

