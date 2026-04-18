Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Όλα «μηδέν» στη Νεάπολη

Έπειτα από μία πολύ κακή ποιοτικά αναμέτρηση στο γήπεδο της Νεάπολης, Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 0-0, για την 3η αγωνιστική των play out της Super League.

Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι ως τώρα στα play out, αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο διατηρεί μία διαφορά -σχετικής- ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις, παρότι αγνοεί τη νίκη στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος.

Ύστερα από ένα ημίχρονο με πολλά φάουλ, αλλά χωρίς φάσεις (με μοναδική εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Κετού στις καθυστερήσεις), το β΄ μέρος ξεκίνησε με τον διαιτητή Ευαγγέλου να καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς στο 54΄, σε ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά, απόφαση που όμως ακυρώθηκε από το VAR, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Αν και οι δύο ομάδες ήταν λίγο πιο… ορεξάτες, μεγάλες ευκαιρίες δεν καταγράφηκαν μέχρι το 84΄, όταν ο Ρουκουνάκης έκλεψε τη μπάλα, προχώρησε ανενόχλητος και δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αστέρα. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέτκοφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός διαιτητής ύψωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το VAR.

Η Κηφισιά παραμένει τρίτη στην επιμέρους κατάταξη των play out με 29 βαθμούς, επτά περισσότερους από τους Αρκάδες, που προς το παρόν βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ρουκουνάκης – Τερεζίου, Μούμο

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (78΄ Μπένι), Αντονίσε, Θεοδωρίδης (46΄ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Πέρεθ (46΄ Αμανί), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα (44΄ Σιμόν), Ποκόρνι, Ταβάρες (64΄ Ζέρσον Σόουζα)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Σιλά (58΄ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Εντερ (81΄ Τζανδάρης), Αλμύρας (81΄ Μούμο), Κετού, Καλτσάς (65΄ Εμμανουηλίδης), Οκο (65΄ Μακέντα)