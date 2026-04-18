Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Όλα «μηδέν» στη Νεάπολη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Έπειτα από μία πολύ κακή ποιοτικά αναμέτρηση στο γήπεδο της Νεάπολης, Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 0-0, για την 3η αγωνιστική των play out της Super League.

Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι ως τώρα στα play out, αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο διατηρεί μία διαφορά -σχετικής- ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις, παρότι αγνοεί τη νίκη στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος.

Ύστερα από ένα ημίχρονο με πολλά φάουλ, αλλά χωρίς φάσεις (με μοναδική εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Κετού στις καθυστερήσεις), το β΄ μέρος ξεκίνησε με τον διαιτητή Ευαγγέλου να καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς στο 54΄, σε ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά, απόφαση που όμως ακυρώθηκε από το VAR, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Αν και οι δύο ομάδες ήταν λίγο πιο… ορεξάτες, μεγάλες ευκαιρίες δεν καταγράφηκαν μέχρι το 84΄, όταν ο Ρουκουνάκης έκλεψε τη μπάλα, προχώρησε ανενόχλητος και δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αστέρα. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέτκοφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός διαιτητής ύψωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το VAR.

Η Κηφισιά παραμένει τρίτη στην επιμέρους κατάταξη των play out με 29 βαθμούς, επτά περισσότερους από τους Αρκάδες, που προς το παρόν βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: Ρουκουνάκης – Τερεζίου, Μούμο

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (78΄ Μπένι), Αντονίσε, Θεοδωρίδης (46΄ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Πέρεθ (46΄ Αμανί), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα (44΄ Σιμόν), Ποκόρνι, Ταβάρες (64΄ Ζέρσον Σόουζα)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Σιλά (58΄ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Εντερ (81΄ Τζανδάρης), Αλμύρας (81΄ Μούμο), Κετού, Καλτσάς (65΄ Εμμανουηλίδης), Οκο (65΄ Μακέντα)

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
22:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές και κόσμο, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη»

Να… προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του στο έδαφος, θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις πρώτες...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης