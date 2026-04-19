Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Aν χάσεις στην Ελλάδα, βάζεις την κουκούλα και τρέχεις στα αποδυτήρια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη χαρά του για το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση των Ελλήνων φιλάθλων απέναντι στην ομάδα. Ο ίδιος μίλησε στο «Gogis Garage Podcast» του Γκόραν Ντράγκιτς, σε μία περίοδο κατά την οποία οι Μπακς έμειναν εκτός playoffs, έχοντας περιορίσει τη συμμετοχή του το τελευταίο διάστημα.

Ο Greek Freak στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επιτυχίας με την Εθνική, τονίζοντας ότι το συναίσθημα της διάκρισης παραμένει έντονο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές διοργανώσεις χωρίς να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μετάλλιο ακόμη πιο σημαντικό.

«Η ευφορία που αισθάνεσαι όταν κερδίζεις ένα μετάλλιο. Το… κουβαλάς για μήνες. Εγώ ακόμα την αισθάνομαι. Έπαιξα σε 9 τουρνουά με την Εθνική και μαζί με το U20 φτάνουμε στα 10. Δεν είχα την ευκαιρία να κερδίσω, έφτανα κοντά. Χάναμε στην 8άδα. Και αυτή τη φορά ήμουν με τον αδερφό μου και σκέφτηκα πως θα είναι η χρονιά μας. Κερδίζεις το μετάλλιο με την Εθνική και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Σαν να κερδίζεις πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα, που δεν ξέρω τον πληθυσμό που έχει. Σαν να κερδίζεις με το Μιλγουόκι των 700.000 κατοίκων», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο συνέκρινε την επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο με την επιτυχία σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας τη διαφορετική βαρύτητα που έχει για έναν αθλητή και για μία χώρα.

«Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο YouTube πώς αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Αν χάσεις στην Ελλάδα, βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέληξε ότι η σχέση του κόσμου με το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι έντονη και γεμάτη πάθος, κάτι που επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία των παικτών τόσο στις νίκες όσο και στις ήττες.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 18:00